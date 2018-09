Forbannet Dag-Eilev Fagermo: - Holder ikke engang i bedriftsfotball

Odd jaktet sin tredje strake seier. Men mot bunnlaget Sandefjord skuffet skiensklubben.

SANDEFJORD - ODD 1-1:

Det endte til slutt 1-1 i Sandefjord lørdag kveld. Sandefjord tok ledelsen ved Rufo i første omgang, før et selvmål etter pause førte til at kampen endte 1-1.

- Skuffet og forbannet

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var tydelig misfornøyd med det han fikk se av sine egne gutter.

Trenerprofilen var nådeløs da han i pausen skulle beskrive Odds innsats.

- Vi har vært forferdelig skuffende, og har hatt et høyt press som ikke ligner grisen. Det holder ikke i bedriftsfotball engang, så jeg er skuffet og forbannet, sa Fagermo til Eurosport.

Etter kampen er Odd-sjefen fortsatt oppgitt. Han mener den skuffende prestasjonen før pause er symptomatisk på sesongen til hvittrøyene.

- Det viser hvorfor vi er der vi er på tabellen. Jeg synes resultatet er riktig, og skal man være et topplag må man slå Sandefjord borte, sier Odd-treneren.

Odd er nå på sjetteplass på tabellen.

For Sandefjords del henger eliteseriespill 2019 i en stadig tynnere tråd. Etter uavgjortresultatet lørdag ligger blåtrøyene åtte poeng bak Start på kvalikplass.

Sandefjord-trener Martí Cifuentes har ikke gitt opp å unngå nedrykk.

- Vi prøver til siste minutt, men vi vet det blir vanskelig. Vi tar en kamp av gangen, men hvis vi spiller som vi gjorde før pause i dag, vinner vi mange kamper fremover, sier Cifuentes til Eurosport etter kampen.

- Jeg er veldig stolt av guttene i dag, de har tro på det vi driver med, legger Cifuentes til.

LES: Detaljert kampreferat

Kampens første scoring kom fem minutter før pause, og det var Rubén «Rufo» Herráiz Alcaraz som sendte hjemmelaget i føringen. Pontus Engblom headet ballen inn i feltet, og det så ufarlig ut. Men keeper Viljar Myhra feilberegnet totalt da han gikk ut i feltet, og Rufo kunne dermed heade ballen i det tomme buret.

22-åringen Viljar Myhra er for øvrig klar for spill i Strømsgodset fra neste sesong.

Fagermo gjorde ett bytte i pausen, inn kom Stefan Mladenovic for Bilal Njie.

Det betalte seg fort.

Syv minutter etter pause utlignet nemlig Odd da Mladenovic løp seg fri på venstresiden, slo et innlegg via keeper Eirik Holmen Johansen, og ballen endte hos Jone Samuelsen.

Fra kort hold satte midtbanespilleren ballen i mål via Marc Vales, og trolig blir målet stående som selvmål siden ballen var på vei utenfor.

Gigantsjanser

Tre minutter før slutt kunne Jone Samuelsen ha avgjort kampen for Odd. Espen Ruud la et innlegg tilbake foran mål, og der dukket Samuelsen opp. Men på blankt mål satte midtbanespilleren ballen over mål. Han fikk kula akkurat for langt bak seg til å få den i nettet.

- Jeg spiser litt grus inne i 16-meteren der. Jeg gjorde det jeg kunne, men så sklir jeg på tennene inn i mål, sier Samuelsen til Eurosport etter kampen.

Minuttet senere var det plutselig Sandefjord som kunne avgjort kampen, og et vakkert angrep endte med at Rufo ble spilt alene på fem meter. Men også han fikk ballen akkurat for langt bak seg til å avgjøre.

Når to gigantsjanser som det ikke blir omsatt i scoring, var det kanskje ikke noe rart at det ebbet ut på 1-1 heller.

Nå gjenstår én eliteserierunde før det igjen blir landslagspause. Odd møter Ranheim på hjemmebane neste søndag, mens Sandefjord skal måle krefter med Rosenborg på Lerkendal samme dag.

P.S: Sandefjord-nykommer Mohammed Fellah måtte byttes ut med skade allerede etter ni minutter. Inn kom den tidligere LSK-kjenningen Mohamed Ofkir.

TABBE: Viljar Myhra bommer på ballen, og vips har Rufo sendt Sandefjord i ledelsen.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken