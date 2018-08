Forsvarsfeil felte Stabæk mot Sarpsborg 08

- Henning Berg har en jobb å gjøre med dette Stabæk-forsvaret, sier Jesper Mathisen.

STABÆK - SARPSBORG 08 1-3:

Henning Berg har fått en tøff start på jobben med å berge Stabæk fra nedrykk til OBOS-ligaen.

Etter å ha tapt for bunnrival Start i sin første kamp som trener i juli, røk Bergs elever på et nytt tap hjemme mot Sarpsborg 08 søndag.

Joonas Tamm, Patrick Mortensen og Kristoffer Larsen scoret målene for gjestene, mens Hugo Vetlesen var mannen bak Stabæks redusering i kampen som endte 1-3.

- Elendig av meg

Jesper Mathisen i TV 2s studio var ikke imponert over forsvarsspillet Stabæk vartet opp med søndag.

- Henning Berg har en jobb å gjøre med dette Stabæk-forsvaret, for det har sett meget, meget svakt ut, konstaterte Mathisen på Fotball Xtra.

TIDLIG LEDELSE: Joonas Tamm jubler etter å ha sendt Sarpsborg 08 i ledelsen.

Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen tok på seg skylden for de to første målene, som kom før ti minutter var spilt.

- De to første må jeg gjøre det bedre på. Det er mitt ansvar. Det er elendig av meg. Det er synd at når vi får den scoringa, så får vi en rett i fleisen igjen etterpå. Det er for dårlig, sa Hanche-Olsen til Eurosport.

Heller ikke Vadim Demidov var nådig i omtalen av eget lags forsvarsspill.

- Det er vel rett og slett forferdelig boksspill. Jeg tror det var vondt for både trenere og de som ikke spilte, det vi holdt på med i egen boks. Det er litt utilgivelig i den situasjonen vi er i nå. Det må vi bare få bort, sa Demidov til Eurosport.

Drepte håpet umiddelbart

Det første målet kom allerede etter to minutter. Larsen lempet en poler inn i sekstenmeteren, og Tamm knuste Hanche-Olsen i duellen og headet inn 1-0.

Etter ni minutter ble Stabæk-kapteinen for passiv igjen da Mortensen kom snikende bakfra etter et nytt Larsen-innlegg fra venstre. Ballen gikk først i tverrliggeren før Mortensen satte returen i mål.

Stabæk slo tilbake etter at Ohi Omoijuanfo først fant John Hou Sæter, som fikk avsluttet. Aleksandr Vayutin vartet opp med en kjemperedning, men Vetlesen var på rett plass på returen og reduserte for vertene.

Like etterpå gikk det imidlertid galt for Stabæk igjen Jon-Helge Tveita slo inn ballen inn til Kristoffer Larsen som fra kort hold økte ledelsen for Sarpsborg 08. Alle målene kom før 25 minutter var spilt.

Stabæk ligger for øyeblikket på kvalikplass, med bedre målforskjell enn Start, som møter Brann på bortebane mandag.

