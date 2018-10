Forsvarskrise for Lagerbäck: - Kan ikke huske at dette har skjedd før

En ulykke kommer sjelden alene. Norges landslagssjef Lars Lagerbäck har plutselig fått et stort problem før Norges to kommende Nations League-kamper.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lagerbäck må nemlig stable en helt fersk forsvarsfirer på beina i den første kampen mot Slovenia på lørdag.

Birger Meling og Kristoffer Ajer er ute med skade, mens Håvard Nordtveit må stå over med suspensjon.

Det betyr at tre av de fire som startet forrige kamp er uaktuelle mot Slovenia.

Som om ikke det var nok:

Den åpenbare stopper-backupen Tore Reginiussen meldte søndag forfall til troppen, noe som betyr at det kun er Sigurd Rosted igjen av de fire stopperne som anses som de beste i Norge.

Kan ikke huske noe lignende

Dermed har Norges landslagssjef fått en skikkelig nøtt å knekke før hjemmekampen mot Slovenia mange mener er en «må vinne-kamp» etter tap sist mot Bulgaria.

- Det er klart man alltid vil ha alle spillere tilgjengelig, det er selvsagt. Sånn er det bare. Det er en kjedelig kjisje for dere (i pressen), men jeg må fokusere på de spillerne vi har. Jeg er for eksempel glad en spiller som Haitam Aleesami er tilbake og spiller, og det er også bra å ha Even Hovland tilbake med den erfaringen han har, den kan vi behøve, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Hvor ofte har du opplevd at du i løpet av én måned må bytte ut tre av fire i en firer på landslagsnivå?

- Nå ransaker du hukommelsen min, som er så dårlig, men jeg tror i hvert fall aldri jeg opplevde det med Island. Jeg vet ikke om det har skjedd noen gang, jeg kan i hvert fall ikke komme på det, sier han.

Bratseth: - Må takle forfallene



Med Ajer, Nordtveit og Reginiussen ute, må Lagerbäck finne et helt nytt stopperpar. Inn i troppen har de erfarne forsvarsspillerne Even Hovland og Vegard Forren kommet.

Dermed må Norge-sjefen velge mellom Rosted, som var med på å slippe inn fem mål i helgen og aldri har startet en landskamp, og to spillere som ikke har vært med i troppen på lenge.

Norges tidligere landslagskaptein Rune Bratseth (57) har spilt 60 landskamper som midtstopper. Han vil helst at vi ser på glasset som halvfullt.

- Vi blir noe svekket bakover, men det viktigste er at laget fungerer som en enhet. Vi må bare takle forfallene, ikke problematisere det, sier han til Nettavisen.

- Hvem bør starte som Norges midtstopperpar på lørdag?

- Vi har flere alternativer. Mot Slovenia regner jeg med at vi står høyere opp i banen siden vi skal styre kampen. Det kan ha noe å si på valget til Lagerbäck. En mulighet kan være å dytte ned Sander Berge fra midtbanen, han kunne ha ikledd rollen som stopper, sier Bratseth.

Sist Sander Berge spilte midtstopper med et landslag, gikk det heller dårlig. Da tapte Berge og det norske U21-landslaget 1-6 borte mot England.

- Det er kritisk

Tidligere midtstopper og nåværende fotballekspert Jesper Mathisen er hakket mer bekymret enn Bratseth. TV 2-profilen er spent på hvordan landslaget løser problemet.

- Det defensive blir betydelig svekket. Lagerbäck har brukt hele tiden på å finne en backrekke som fungerer, og nå må han sette sammen et helt nytt stopperpar. Vi er Norge, som ikke har så mye å velge mellom i motsetning til lag som Tyskland og Brasil som har 10-12 stoppere som kan gå rett inn og levere, så det er er kritisk, sier Mathisen til Nettavisen.

KRITISK: Fotballekspert Jesper Mathisen.

Han mener Sigurd Rosted er bankers på den ene av to stopperplasser, og tror Lagerbäck i utgangspunktet vurderer Hovland som en bedre spiller enn Forren siden han ble tatt ut i den opprinnelige troppen.

- Forren er i god form

Likevel tror TV 2-profilen at Forren kan være et godt alternativ mot Slovenia på grunn av de offensive ferdighetene med ball.

- Det kan gjøre Norge bedre, når vi skal ut og styre kampen mot Slovenia på lørdag. Og Forren er i veldig god form om dagen, så dette er ganske åpent. Han og Hovland må bruke treningene godt mot helgen, sier Mathisen.

Han følger ikke Bratseth på at Sander Berge kan være en mulig løsning.

– Berge hadde gjort en god jobb, men Lagerbäck vurderer ham som altfor viktig å ha på midtbanen, så han er ikke noe stopperalternativ i mine øyne, sier han.

Bratseth mener det viktigste Lagerbäck kan gjøre de neste dagene, er å finne ut av hvem som passer best sammen.

- Motstanderen på lørdag er ikke den beste, så dette skal nok gå bra, sier han.

Kampen mot Slovenia lørdag 13. oktober starter 18.00 på Ullevaal, og NFF har opplevd økt billettsalg etter at de dumpet prisene.

Kampen mot Bulgaria spilles tirsdag 16. oktober klokken 20.45.

Her er hele troppen til de to kampene.

