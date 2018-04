Før var han «feig» - nå skal Kristoffer Løkberg score mer enn Bendtner

En oppfordring fra egen trener gjør at Kristoffer Løkberg har gått fra å være han som aldri scorer, til han som skal slå Nicklas Bendtner.

RANHEIM - VÅLERENGA 2-2

TRONDHEIM (Nettavisen): 17. mai skal 26-åringen og hans Ranheim gå foran Rosenborg og deres danske stjernespiss i borgertoget. Akkurat det handler mest om at blåtrøyene er 16 år eldre enn den mer suksessrike klubben i hvite drakter.

Men på grunnlovsdagen håper Løkberg at han ikke bare går foran Bendtner, men også er foran ham på toppscorerlista.

Til nå ser det bra ut: Løkberg står bokført med tre mål, mot den VM-aktuelle danskens to.

- Og søndag har han en vanskelig bortekamp mot Strømsgodset. Det er jo på kunstgress, så det er ikke sikkert han spiller engang! Og neste uke scorer han ikke, da møter han jo oss, sier Løkberg ivrig til Nettavisen.

- Jeg håper å lede toppscorerkampen mot ham til borgertoget. Det er målet, smiler han.

UTFORDRES PÅ MÅLTEFT? Rosenborgs stjernespiss Nicklas Bendtner bør kanskje se seg over skuldra etter andre måljegere de neste par ukene.

Det var ikke vanskelig å fyre opp Løkberg til målsettingen etter at midtbanespilleren lørdag kveld banket inn sitt tredje mål for sesongen. Det er store tall for mannen som på seks og et halvt år i 1.-divisjon bare scoret fire ganger.

Ulike roller



- Jeg har hatt noen forskjellige roller, samtidig som vi har spilt litt annerledes fotball noen år. Jeg har spilt defensiv midtbane, kant i 4-4-2, også handler om hvordan laget er satt opp til å spille fotball. Sånn som det er nå, får jeg kommet mye i boks og avsluttet med begge bein, sier Løkberg.

Men det finnes et litt mindre kjedelig svar også. For indreløperen har også fått streng beskjed om at han må være mer offensiv.

- Vi har utfordret han til å være mer sentralt i banen når vi kommer opp mot boksen. Før har han vært glad i å trekke ut mot ballen og innleggsposisjonen, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

Før sesongen satte han seg ned med Løkberg, som altså har vært i klubben siden sommeren 2011, uten å engang ha et snitt på ett mål i året.

- Tidligere har tanken min vært at jeg må passe på hva som skjer bakover, at de ikke får kontre. Nå har jeg fått streng beskjed om at det ikke er min oppgave. Vi var enige om at utfordringen min var å komme mer i scoringsposisjon. Sidebacken og sentral midtbane skal balansere laget når innleggene kommer. Da skal jeg være i boksen, sier Løkberg.

Har fått mer selvtillit

- Jeg har fått «license to go». Det gjør det mye lettere. Da tenker jeg bare å være der ballen faller ned, sier han.

- Er det litt vel tabloid å si at du har vært litt feigere før?

- Jeg har vært litt feig! Litt defensiv i hodet, rett og slett! Nå går jeg hundre prosent inn, jeg bryr meg ikke om hva som skjer bak, sier Løkberg, som også brant en stor mulighet mot Brann sist.

Det tok ikke lang tid før Løkberg responderte på praten med sjefen for sensasjonslaget. Allerede i vinter dunket han inn scoring på scoring, dog mot mer lokale og dårligere lag i treningskampene. Etter hvert som testene ble større og større, fortsatte han å imponere foran mål.

- Selvtilliten har blitt større, i stedet for at man skal ta et touch ekstra, sier Løkberg.

Så eksploderte det som kjent i seriestarten 2. påskedag. Allerede etter 30 sekunder tuppet han inn 1-0 mot Stabæk i eliteseriedebuten sin. Og etter et kvarter hadde han doblet ledelsen i 4-1-seieren. Publikum måtte klype seg i armen.

- Ferdigscoret

- Da rakk jeg ikke å tenke. Det var bare autopiloten som slo inn. Et touch, en tupp og scoring. Jeg kunne jo hatt fire mål etter den første kampen. Jeg ser gang på gang at gutta bak er til å stole på, så da er det bare å slutte og tenke på det. Det passer meg bra å springe fra boks til boks, sette inn det høye presset og bruke mer av mine styrker som fotballspiller, sier Løkberg.

Mot Vålerenga ble han tredd opp av Erik Tønne etter et kvarter. Mannen som var med Løkberg på et kort proffopphold i Sheffield United for sju år siden, fikk passende nok målgivende.

- Vi kjenner hverandre godt, så det er bare å legge ballen rolig i avslutningsposisjoner til hverandre. Da smeller det. Det var ferdigscoret, sier han.

Maalen er ikke overrasket over at målene endelig har kommet. Og nå varsler han flere mål fra «Løken».

MER SKEPTISK: Ranheim-trener Svein Maalen. Her avbildet sammen med Vålerenga-kollega Ronny Deila.

Tror ikke helt på veddemålet

- Målet er helt etter læreboka, der motsatt indreløper kommer inn i 45 grader. Kristoffer har utviklet seg, han har to gode føtter. Nå scorer han mye med venstrefoten også. Det er ikke overraskende. En annen ting er at det handler mer om innleggene. De må ikke opp i skyene hele tiden, de må gjerne slås hardt langs bakken. Der er det ofte indreløperen som kommer, forklarer Maalen.

Men veddemålet med Bendtner. Det er ikke sikkert Maalen har så troa på akkurat det. Etter trondheimsderbyet neste helg venter to gresskamper mot Stabæk og Lillestrøm.

- Vi får se. Det bør ikke være så mye lengre, men Kristoffer kommer til å score flere mål, smiler Ranheim-sjefen.

