Fra EM-fiasko til VM-eufori for Sjögren: - Den store revansjen

Mange var kritiske da Martin Sjögrens første mesterskap som norsk landslagssjef endte i EM-fiasko. Nå roses svensken for å ha snudd den norske landslagsskuta.

OSLO (Nettavisen): Sjögren kom som et ukjent blad for de fleste inn som norsk landslagssjef på kvinnesiden i 2016, og hans første mesterskap kunne ikke gått verre.

Ikke et eneste poeng i EM-gruppespillet var alt annet enn forventet for et norsk lag som måtte reise hjem fra mesterskapet før det i det hele tatt var ordentlig i gang i 2017.

I tillegg ga Ada Hegerberg like i etterkant av EM-skuffelsen beskjed om at hun ikke ønsker å være en del av landslaget.

Det var et sportslig knallhardt slag for Sjögren, som likevel hele tiden utad har hatt fokus på de spillerne han har tilgjengelig.

Tirsdag kom den ultimate betalingen i form av VM-plass etter 2-1 mot Nederland.

Fotballekspert Lars Tjærnås er imponert over hvordan den svenske landslagssjefen, som sto rakrygget i stormen da det sto på som verst, har snudd den norske skuta.

Langt nede etter EM i fjor. Martin Sjøgren heftig kritisert, flere av spillerne svake. Nå: Den store revansjen. Vinne en gruppe med Nederland er knallsterkt! Gratulerer med plass i VM. #damelandslaget — Lars Tjærnås (@Tjaernas) 4. september 2018

- Ledelse i medgang og motgang er to ulike fag. Jeg vet ikke nok om hva de har gjort, men måten de har framstått på både på og utenfor banen tyder på at de har klart å skape en veldig sterk enhet og et sterkt fundament, sier han til Nettavisen.

Berettiget kritikk

Fotballeksperten mener Sjögren har gjort Norge til et defensivt godt organisert lag etter EM. Han er også imponert over hvordan laget har fremstått på utsiden etter det som var en turbulent tid både under og i etterkant av EM.

- Utenfor banen har de kommunisert klokt og framstått veldig samlet. Det tjener øverste leder til stor ære, sier han.

Tjærnås påpeker at han ikke hadde grunnlag for å mene noe om Sjögren var rett mann for jobben eller ikke i etterkant av EM, men at han visste svensken hadde en sterk CV og klare kvaliteter.

Han så imidlertid som alle andre et lag som på daværende tidspunkt slet med å få noe som helst til å stemme.

- Jeg synes de famlet en del i EM både med tanke på stil, strategi og valg av spillere i ulike posisjoner. Så jeg mener det var klar grunn til å være kritisk både overfor ham som leder den gang, og overfor prestasjonene der.

BOBLER: Sjögren kunne ta seg en velfortjent liten feiring etter at VM-plassen ble sikret tirsdag.

Nå har pipa fått en helt annen lyd. Sjögren kan forberede seg på å lede det norske laget i VM i 2019 etter en meget sterk kvalifisering.

VM-plass gir også muligheten til å kjempe om én av tre europeiske plasser i sommer-OL i 2020.

Tirsdagens trepoenger mot regjerende verdensmester Nederland fikk også TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å rose den svenske landslagssjefen.

For en revansj for Martin Sjögren👊 Gratulerer, Norge! Nå er det mye som går rett vei i norsk ball⚽️🇳🇴 https://t.co/RfP6o0YPjN — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 4. september 2018

Har trodd på sitt prosjekt

«Revansj» var et godt brukt ord etter at fotballkvinnene sikret VM-plass.

Sjögren selv vil imidlertid ikke si at det hele føles som en personlig revansj og pekefinger mot kritikerne som var på ham for kun et år siden.

- Jeg forstår at det blir kritikk når man taper tre kamper i EM, men vi har hele tiden holdt den linjen vi staket ut, og vi er blitt bedre både hva angår spillere og ledere, sier svensken.

Han vil ikke svare ja eller nei på om det ville vært kroken på døra for ham og assistent Anders Jacobson om VM-deltakelsen røk.

- Det er ikke noe jeg kan svare på. Vi hadde fortsatt å jobbe, så er det opp til andre å bedømme det.

Han er imidlertid fullt klar over at hovedtrenere levere av å levere resultater til en hver tid.

- Jeg vet jo hva slags verden vi lever i, så det handler om å gjøre en så god jobb som mulig hele tiden.

Nå handler jobben om å gjøre det norske kvinnelandslaget så godt rustet som mulig til VM-mesterskapet i Frankrike i 2019.

