Franck Boli sikret Stabæk ett poeng syv minutter på overtid mot Sandefjord

Dramatisk avslutning.

STABÆK - SANDEFJORD 3-3

Det ble en dramatisk avslutning på oppgjøret mellom Stabæk og Sandefjord på Nadderud. For syv minutter på overtid stanget Franck Boli inn 3-3, og sikret Henning Bergs lag ett poeng på hjemmebane.

Da hadde ivorianeren allerede scoret ett mål, samt brent et straffespark like før full tid. Det betød av Mohammed Fellahs retur til norsk fotball ikke fikk den starten det lenge så ut til.

Den tidligere Vålerenga-stjernen ble klar for Sandefjord for kun et par dager siden, og ble kastet rett inn i startoppstillingen av trener Martí Cifuentes. Det viste seg å gi uttelling.

For i den andre omgangen, etter at Moussa Njié og Rufo Herraiz hadde scoret for hvert sitt lag, så dukket Fellah opp i det 55. minutt. Han hamret ballen i mål på en retur, og så ut til å ha sikret bortelaget tre poeng.

- Ingen hadde trodd at Mohammed Fellah skulle stå på på startoppstillingen for Sandefjord. Han sa han ikke husket selv sist han startet en fotballkamp, sa Eurosport-kommentator Anne Sturød da angriperen scoret.

Boli utlignet for Stabæk like etter timen spilt, men det skulle ikke hjelpe for Henning Bergs menn. Håvard Storbæk ble nemlig byttet inn i det 75. minutt og fire minutter senere vridde han frisparket i mål som sikret 3-2-seieren for Sandefjord.

Helt på tampen så Eirik Holmen Johansen ut til å bli den store helten for Sandefjord da han reddet et straffespark fra Boli. Det var uanset få som forstod hvorfor dommer Kristoffer Hagenes hadde blåst.

- Hva har skjedd i den situasjonen, spurte Anne Sturød fra kommentatorplass. Heller ikke ekspert Bengt Eriksen hadde noe godt svar på hvorfor Hagenes hadde pekt på straffemerket.

En lang ball inn i Sandefjord-boksen syv minutter på overtid fant pannebrasken til Boli, som stanget inn 3-3, og sikret ett poeng for laget fra Bærum.

Ett for Sandefjord betyr nå står med 12 poeng etter 21 kamper av årets eliteserie. Det betyr at klubben fortsatt ligger desidert sist, med ni poeng opp til lagene på trygg grunn.

- Jeg har ikke ord for hvor skuffet jeg er. Dette er ikke første gang, jeg beklager, men det må jeg si. Jeg vet at dømming er en av de vanskeligste jobbene, men mot Vålerenga fikk de seks minutter på overtid og i dag la de til fem og vi spilte nesten ni minutter, sa Martí Cifuentes til Eurosport, som mente at hans lag hadde fortjent mer etter lørdagens kamp.

Cifuentes fikk se straffesituasjonen der dommeren skal ha blåst for straffe på en holding av Ohi Omoijuanfo.

- Jeg har ingen ord, jeg har ingen kommentar.

Selv forklarte Hagenes situasjonen slik:

- Jeg forstår at det er reaksjoner fordi det skjer et sted der ballen ikke er. Det er spiller nummer 17 (Marc Valles) på Sandefjord som holder tak i drakten. Det er en del av retningslinjene våre for 2018, holding skal være frispark eller straffespark, sa Hagenes til Eurosport etter kampen.

En som ikke var enig var Eurosport-ekspert Bengt Eriksen:

- Jeg skjønner det ikke, men det er hans vurdering, sa Eriksen på spørsmål om han var enig i avgjørelsen.

En av de klubbene er Stabæk. Henning Bergs menn ligger riktignok på playoff-plass, men de er fortsatt syv poeng foran Sandefjord med 19 poeng etter 21 kamper.

- I dag slapp vi inn enkle mål. De kommer seg inn i kampen uten å skape sjanser og scorer på de to sjansene de har. De første 20 av første omgangen var bra, og vi er ikke gode nok til å styre og dominere kamper. Å spille lag lave og ha kontroll må vi bli bedre på, sa Stabæk-trener Henning Berg til Eurosport etter kampen.

Rett i Fellah



Det var Stabæk som fikk den første scoringen på Nadderud denne kvelden, da et frispark fant Jeppe Moe på bakerste stolpe. Inne foran mål ventet Moussa Njié.

Angriperen, med en fortid i Vålerenga, gjorde ingen feil da han bredsidet ballen i mål og gav Henning Bergs ledelsen på eget gress etter litt over kvarteret spilt.

Ledelsen skulle ikke holde spesielt lenge for de sort og blå, for etter litt over halvtimen spilt vant Sandefjord ballen og fikk spilt inn mot nyervervelsen Rufo Herraiz.

Han tok ned ballen, fikk satt seg selv opp og hamret ballen i mål for jumbolaget i Eliteserien. En tett og jevnspilt omgang ble avsluttet med at lagene gikk til pause med 1-1.

Mye av snakkisen før kampen handlet om Mohammed Fellah, som startet etter å ha blitt klar for Sandefjord for kun et par dager siden. Like før timen spilt viste han frem glimt av magien han har.

Fire minutter



Først dunket han ballen i stolpen, før han jaget opp sin egen retur og hamret ballen i mål for Sandefjord. Bortelaget hadde snudd til 2-1, og Fellah hadde virkelig understreket at han var tilbake i Eliteserien.

Uansett skulle ikke ledelsen holde spesielt lenge for Sandefjord, for etter at Fellah ble byttet ut så kjørte Stabæk over med en av deres nye spillere denne sesongen.

Filip Valencic fikk nemlig mulighet til å forsere fra midtbanen, og han spilte igjennom Franck Boli. Ivorianeren har vært en av Eliteseriens mest giftige angripere denne sesongen, og banket inn sitt sjette mål på syv kamper.

Stabæk fortsatte å jage på for vinnermålet, og testet Eirik Holmen Johansen i Sandefjord-målet ved flere anledninger i den andre omgangen på Nadderud.

Det var Sandefjord som skulle bite ordentlig fra seg, og Håvard Storbæk ble byttet inn i det 75. minutt. Fire minutter senere vridde han like gjerne et frispark i mål, og gav Sandefjord 3-2-ledelsen.

Eirik Holmen Johansen så ut til å bli den store helten like før full tid da han reddet et straffespark fra Boli. Ivoarianeren skulle uansett få siste ord.

For syv minutter på overtid fant en lang ball hans pannebrask, og han sikret 3-3 og poengdeling på Nadderud denne lørdagskvelden.

Det ble til slutt 3-3 på Nadderud.

