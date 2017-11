Fredagens Premier League-rykter

Tysk midtbanejuvel kan ende opp i Premier League.

David Moyes er på plass i West Ham og skotten har etter sigende store planer for hvordan han vil formen troppen sin. Ifølge Mirror kan Moyes finne på å selge Marko Arnautovic, som ble hentet for hele 25 millioner pund så sent som i sommer. Inn porten ønsker Moyes seg Harry Arter fra Bournemouth, William Carvalho fra Sporting og stopperen Lamine Kone som Moyes jobbet med i Sunderland, skriver samme avis.

PSG jakter angivelig på en ny manager, selv om Unai Emery har gjort sine saker bra denne sesongen, og Le Parisien hevder å vite at Chelseas Antonio Conte nå topper ønskelisten til den franske klubben.

Sergio Agüero skal ha uttalt at den kommende sesongen blir hans siste i Manchester City, men klubben er uenig i det og hevder at spissen blir fram til 2020. Det er Talksport som melder dette.

Stokes styreformann Peter Coates venter at veteranen Peter Crouch vil få tilbud om en ny kontrakt med klubben. Han har også stor tro på at 36-åringen kommer til å signere, ifølge Stoke Sentinel.

Evertons Kevin Mirallas skal være usikker på framtiden hos de blå, men vil vente med å ta en avgjørelse på det til klubben har ansatt en ny manager som erstatter for sparkede Ronald Koeman, skriver Liverpool Echo.

Tidligere Arsenal-kaptein Tony Adams kommer med en klar beskjed til sin gamle klubb: Selg Alexis Sanchez i januarvinduet. Det sier den tidligere stopperkjempen ifølge The Sun.

Arsenal skal også ha satt en pris på Mesüt Özil. Londonklubben krever 30 millioner pund for å slippe tyskeren i januar, ifølge Daily Star. Özil har blitt koblet med en overgang til Manchester United.

Schalke 04-topp Olivier Bierhoff skal ha antydet i et intervju at Leon Goretzka, som står uten kontrakt etter sesongen, skal ha kommet til enighet om en avtale med en Premier League-klubb. Bierhoff vil imidlertid ikke avsløre hvem som har sikret seg juvelen, melder Mirror.

Manchester United skal ha fått i stand en avtale for den 16 år gamle Benfica-spissen Umaro Embalo, skriver Metro.

Sam Allardyce har blitt koblet med den ledige jobben i Everton, men nå spekuleres det i at ringreven kan bli ny landslagstrener for USA, ifølge Sky Sports.

Chelsea-stjernen Eden Hazard skal ha innrømmet i et intervju at det ville være en drøm som gikk i oppfyllelse om han fikk spille for Real Madrid under Zinedine Zidanes ledelse, skriver Sky Sports.

