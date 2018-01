Fredagens Premier League-rykter

Nok en Arsenal-profil kan ende opp i en rivalklubb.

Vi starter dagen med en litt snedig nyhet fra nettstedet Goal.com. De skriver at PSG-stjernen Neymar er ønsket av Real Madrid og at det franske storlaget skal være villig til å slippe brasilianeren etter sesongen, om han skyter klubben til topps i Champions League. Det er klubbpresident Nasser Al-Khelaiffi som skal ha uttalt dette, ifølge nettstedet.

Over til Premier League og London. Arsenal skal fortsatt være i forhandlinger med Borussia Dortmund om en overgang for Pierre-Emerick Aubameyang, men Kicker melder at samtalene nå har stoppet opp og at en avtale ser vanskelig ut på nåværende tidspunkt.

Videre skal Dortmund også være villig til å droppe interessen i Arsenals Olivier Giroud. Franskmannen ønsker mer spilletid inn mot VM i sommer, og det ble meldt at han kunne bli en del av avtalen for Aubameyang, men nå kan det altså se ut til at Dortmund ikke ønsker dette, likevel, skriver Daily Mail.

Chelsea skal imidlertid være interessert i Giroud og vurderer å legge inn et bud, melder The Mirror. De blå fra London har blitt koblet med det som kan krype og gå av storvokste spisser den siste tiden.

Manchester City håper å fullføre overgangen til Aymeric Laporte fra Athletic denne helgen. 23-åringen takket nei til City for 18 måneder siden, men har nå bestemt seg for å dra, skriver Mirror.

PSG-vingen Lucas Moura skal ha møtt med Tottenhams styreformann, Daniel Levy, for å diskutere en overgang, melder RMC.

West Hams Diafra Sakho skal ha gitt beskjed om at han vil forlate londonklubben og signere for franske Rennes. 28-åringen har slitt med spilletid denne sesongen, skriver The Sun.

West Ham på sin side ønsker å hente inn Tom Cairney fra Fulham. Midtbanespilleren er verdsatt til rundt 15 millioner pund, ifølge Sky Sports.

Det samme West Ham kommer trolig også til å legge inn et bud på Norwich-spilleren James Maddison. Londonklubben skal være villig til å legge 12 millioner pund på bordet for 21-åringen, skriver Guardian.

Crystal Palace skal ha fått et andre bud avslått for Lille-spilleren Ibrahim Amadou. Det skriver Sky Sports.

Leicester-manager Claude Puel er klar på at Riyad Mahrez ikke får forlate klubben nå i vinter, selv om angriperen har blitt koblet med en rekke klubber den siste tiden, melder The Mirror.

Sandro Ramirez ønsker seg bort fra Everton og skal ha gitt klubben beskjed om det. 22-åringen ønsker å returnere til Spania og spille for Sevilla, ifølge Daily Mail.

