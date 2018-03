Fredagens Premier League-rykter

Superstjernen ønsker raske svar om hvor han skal spille neste sesong.

Atletico Madrid-stjernen Antoine Griezmann blir til stadighet koblet bort fra den spanske klubben og både Barcelona og Manchester United har blitt nevnt som mulige destinasjoner for franskmannen i sommer. Nå melder L'Equipe at profilen ønsker å få avklart framtiden før VM i Russland sparkes i gang i juni, der han skal delta med Frankrike.

En annen Atletico-profil som kan bytte beite i sommer er keeper Jan Oblak. Burvokteren skal være usikker på om han blir værende i Spania og kobles med en overgang til Arsenal, melder London Evening Standard.

Tottenham vurderer å utnytte en klausul for å hente WBA-stopper Jonny Evans på billigsalg. Hvis Birmingham-klubben rykker ned fra Premier League kan Evans være tilgjengelig for så lite som tre millioner pund. Arsenal har også følere ute etter nordiren, melder The Telegraph.

Juventus har blitt koblet med Arsenals Hector Bellerin, men italienerne føler seg nå trygge på å lande Matteo Darmian fra Manchester United, og har derfor droppet interessen for spanjolen, skriver Goal.com.

Arsenal-spissen Lucas Perez har hatt et skuffende lånopphold i Deportivo La Coruña denne sesongen og han ønsker nå å returnere til Premier League og londonklubben, ifølge The Independent.

Den belgiske keeperen Thibaut Courtois kan forsvinne fra Chelsea etter sesongen. Han står uten kontrakt sommeren 2019 og hvis han ikke signerer en ny avtale med de blå, kan klubben være tjent med et salg denne sommeren. Real Madrid skal ha vist interesse for keeperen. Reservekeeper Willy Caballero har på sin side bestemt seg for å bli i Chelsea til 2019, da hans kontrakt også går ut, skriver Goal.com.

Chelsea-manager Antonio Conte har lenge vært en av favorittene til å bli ny manager i PSG, men skal vi tro ESPN er det Juventus-sjef Massimiliano Allegri som ligger best an til å erstatte Unai Emerey.

Bournemouths Lewis Cook nærmer seg debut på det engelske landslaget, noe som vil gjøre bestefar Cook glad. Han vil nemlig innkassere rundt 17.000 pund når barnebarnet debuterer med flagget på brystet, etter å ha satt et spill på det tidligere, skriver Yorkshire Evening News.

Stoke-spilleren Eric Pieters ble nylig utestengt av klubben etter at en selfie avslørte at nederlenderen hadde dratt på fest uten tillatelse. Nå skal han ha bedt klubben om unnskyldning for dette, melder Stoke Sentinel.

Tottenhams Christian Eriksen har blitt koblet med en rekke store klubber den siste tiden, men ifølge The Mirror er ikke dansken spesielt interessert i disse spekulasjonene selv og har heller en drøm om å lede londonklubben til trofeer i årene som kommer.

Den tyske profilen Max Meyer har blitt koblet med både Liverpool og Arsenal. Nå skal spilleren angivelig ha avlyst et møte med Schalke 04 der en ny kontrakt skulle diskuteres, noe som har fått ryktene om en overgang til å blusse opp igjen, ifølge The Mirror.

Bourdeaux-håpet Malcom kobles stadig med klubber i Premier League. Brasilianeren har igjen snakket om at han tar engelsktimer, noe som selvsagt fører til nye spekulasjoner om en overgang til Arsenal eller Tottenham, melder The Mirror.

Mest sett siste uken