Fredagens Premier League-rykter

Paul Pogba dominerer fortsatt ryktebørsen.

Sommeren 2016 huskes av mange som «Paul Pogba»-sommeren og det hele kulminerte i at franskmannen gikk til Manchester United fra Juventus for en rekordsum. Nå ser det ut til at vi kan få en ny sommer med midtbanespilleren i hovedfokus. Det meldes nemlig stadig om at franskmannen kan være på vei bort fra United og skal vi tro ESPN, skal PSG nå ha fått tilbud, av agent Mino Raiola, om å hente Pogba.

Noen retur til Juventus blir det neppe for United-stjernen. Giuseppe Marotta i Torino-klubben omtaler det nemlig som en luftspeiling at Pogba igjen kan bli Juventus-spiller, melder Manchester Evening News.

Litt godt nytt for United. Ifølge Daily Mail skal Old Trafford-klubben være favoritt til å sikre seg Richarlison fra Watford i sommer. Bayern München jakter imidlertid også brasilianeren, som har imponert stort.

West Ham skal være interessert i å hente keeper Joe Hart på permanent basis fra Manchester City, selv om landslagskeeperen har hatt en noen varierende sesong for londonklubben i Premier League, skriver Mirror.

Real Madrid jakter Chelsea-stjernen Eden Hazard, men en overgang kan være avhengig av hva som skjer med Gareth Bale, ifølge Daily Mail.

Arsenal-boss Arsène Wenger håper fortsatt at midtbanemann Jack Wilshere skriver ny kontrakt med londonklubben. Wilshere står uten kontrakt til sommeren og kobles med en rekke klubber, melder Goal.

Everton-manager Sam Allardyce er blant dem som er ivrig etter å sikre seg Wilshere på gratis overgang i sommer, ifølge Liverpool Echo.

Wenger skal også være villig til å gi skadeplagede Santi Cazrola en ny kontrakt, men den franske manageren skal være usikker på om spanjolen noen gang kommer tilbake på fotballbanen, skriver Telegraph.

Juventus kunne tenke seg å hente spissen Alvaro Morata fra Chelsea, men italienerne er kun villig til å slå til, om de får spanjolen på billigsalg, hevder The Sun.

Ifølge sentrale personer i den franske klubben Bourdeaux er det stor sjanse for at klubben kommer til å selge stortalentet Malcom nå i sommer. Han har tidligere blitt koblet med både Tottenham og Arsenal, melder franske Sudouest.

Tyske RB Leipzig ønsker å sikre seg tjenestene til Evertons Ademola Lookman på permanent basis, skriver Daily Star. Den unge engelskmannen har vært utlånt til tyskerne en periode.

Manchester United-håpet Andreas Pereira sier at han har ambisjoner om å returnere til Premier League-klubben etter at lånoppholdet i Valencia er over. Han avslører imidlertid også at den spanske klubben er ivrig etter å sikre ham på permanent basis, ifølge South China Post.

Brighton ønsker å hente den 25 år gamle kameruneren Stephane Bahoken fra franske Strasbourg, melder Daily Express.

