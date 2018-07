Fredagens Premier League-rykter

Chelsea må trolig ut på keeperjakt og skal ha sett seg ut en italiener.

Manchester City vurderer å selge stjernen Raheem Sterling i løpet av de neste 12 månedene, men mindre klubben klarer å komme til enighet med en ny kontrakt med spilleren. Sterlings nåværende avtale med City løper ut i 2020 og de lyseblå klubben er ikke interessert i å la noen av sine spillere sitte på en kontrakt til den går ut. Enn så lenge skal partene være et stykke unna hverandre når det kommer til hvor godt betalt en ny kontrakt for landslagsspilleren skal være, melder The Mirror.

Sterling selv skal være redd for at hans noe svake innsats i sommerens VM gjør at City ikke er villig til å betale ham det han ønsker, melder Telegraph.

Chelsea skal ha øremerket midler til å sikre seg den italienske Milan-keeperen Gianluigi Donnarumma, hvis Thibaut Courtois forlater klubben. Belgieren skal være nær en overgang til Real Madrid, ifølge London Evening Standard.

Keylor Navas, som kan havne på benken om Courtois ankommer Madrid, skal være villig til å bli i storklubben og kjempe om en plass der, framfor å se seg om etter en ny klubb, ifølge spanske AS.

Juventus-stopperen Daniele Rugani nærmer seg en overgang til Chelsea. London Evening Standard melder at de blå fra London betaler rundt 44,2 millioner pund for italieneren og at han får en lønn på rundt 77.000 pund i uken.

Leicester skal ha kommet til enighet med Liverpool om en avtale for keeperen Danny Ward, verdt rundt 12,5 millioner pund. Overgangen kan bli klar i løpet av de neste 24 timene, ifølge Telegraph. Leicester ønsker at den lovende waliseren skal gi Kasper Schmeichel konkurranse.

Valencia skal være på jakt etter Manchester United-spilleren Timothy Fosu-Mensah, ifølge Super Deporte. Spanjolene ønsker å få til et lån, med en opsjon på permanent kjøp.

Fulham skal ha økt sitt bud på den spanske midtbanespilleren David Lopez fra Espanyol. Det nye budet lyder på 17,88 millioner pund, ifølge El Mundo.

Everton vurderer å legge inn et bud på Crystal Palace' Wilfried Zaha og vurderer å sende tidligere Palace-spiller Yannick Bolasie motsatt vei, for å friste londonklubben til et salg, hevder The Mirror.

Barcelona skal være interessert i Chelseas Eden Hazard og skal være villig til å inkludere Ousmane Dembele i en avtale for å få den belgiske stjernen til Nou Camp, ifølge spanske Onda Cero.

Hazard er imidlertid også ønsket av Real Madrid og skal vi tro franske RMC Sport så skal belgieren allerede ha kommet til enighet med Madrid-klubben om en avtale. Le10Sport, også i Frankrike, melder på sin side at prislappen skal ligge på rundt 170 millioner pund.

Liverpool kan komme til å hente spissen Jordan Ayew fra Swansea i sommer. Den hardtarbeidende spissen har blitt koblet med flere klubber, etter at waliserne rykket ned fra Premier League sist sesong, ifølge The Mirror.

