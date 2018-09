Fredagens Premier League-rykter

Storklubbene forbereder neste overgangsvindu.

God dag! Vi går rett på sak, og begynner dagens ryktespalte i Italia:

Der skal nemlig Lorenzo Insigne stå på ønskelisten til både Chelsea og Liverpool. Nå melder The Guardian at Insignes agent Mino Raiola har overtalt Napoli til å gå med på en utkjøpsklausul på 178 millioner pund for superstjernen.

I Italia skal Inter Milan være i ferd med å tilby Milan Skriniar og Mauro Icardi nye kontrakter for å holde dem borte fra Manchester United. Den engelske klubben skal være ute etter begge spillerne, ifølge The Guardian.

PSGs midtbaneprofil Adrien Rabiot skal være ønsket av Liverpool, men nå melder The Guardian at den franske storklubben ikke har noen intensjoner om å selge ham til forrige sesongs Champions League-finalister.

Real Madrid skal ifølge AS ha svimlende 330 millioner pund øremerket til spillersigneringer. Ifølge avisen skal Real-president Florentino Perez ha sett seg ut Neymar og Kylian Mbappe som mulige overgangsmål.

Arsenals manager Unai Emery skal være fast bestemt på at Nacho Monreal skal bli i klubben, til tross for fersk interesse fra Barcelona, melder Daily Mirror.

Manchester United var ifølge Marca villig til å utløse Lucas Hernández sin utkjøpsklausul fra Atlético Madrid i sommer og samtidig doble lønnen hans, men spilleren skal ikke ha ønsket å gå til United.

Tottenham har lenge vært ute etter Portos midtbanespiller Héctor Herrera, melder AS, men skal nå ha fått konkurranse om signaturen fra Real Madrid og Roma.

Tottenham skal samtidig være interessert i Leicester-back Ben Chilwell, og i januar planlegger Spurs å legge inn et bud på Ajax sin nye stjerne Frenkie de Jong, hevder The Telegraph.

Mohamed Elyounoussi tjener gode penger i Premier League og Southampton, men kunne tjent mer om han heller hadde hoppet på andre tilbud. Han hadde blant annet tilbud fra lag i Midtøsten, melder NTB.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken