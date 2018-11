Fredagens Premier League-rykter

Manchester United-stjernen venter og venter.

Callum Wilson har imponert i Premier League denne sesongen og nå skal spissen angivelig stå på ønskelisten til Chelsea. The Sun kommer med en prisantydning på rundt 35 millioner pund for Bournemouth-spilleren.

West Ham skal vurdere å hente inn tidligere Arsenal- og Manchester City-spiller Samir Nasri. Franskmannen står uten kontrakt etter å ha sonet en 18 måneder lang dom for doping, melder The Mirror.

Fernando Llorente kan være på vei bort fra Tottenham. Gamleklubben Athletic Bilbao skal være interessert i å hente spissen hjem i januar, skriver Independent.

Manchester United-profilen Juan Manuel Mata er på utgående kontrakt i klubben, og ifølge Daily Mail venter spanjolen fortsatt på at det skal komme et konkret tilbud om en ny avtale fra Old Trafford-klubben.

Både Arsenal og Liverpool skal ha hatt speidere på plass for å følge den belgiske spissen Cyril Ngonge. 18-åringen har imponert stort i UEFA Champions Youth League for Club Brugge og scoret fire mål på fire kamper der, ifølge The Mirror.

Arsenal kobles også med den 18 år gamle brasilianeren Ramires. Londonklubben skal etter sigende ha fulgt midtbanespilleren hele seks kamper den siste tiden og en overgang i januar kan være på trappene, hevdes det i søramerikanske medier, gjengitt av The Mirror.

Sevilla er en annen klubb som vurderer å hente en spiller hjem fra Premier League. Klubben skal følge situasjonen til Liverpools Alberto Moreno tett, hevder ESPN. Spanjolens kontrakt med Liverpool går ut etter sesongen og han kan forhandle med andre klubber fra nyttår. Liverpool hentet den spanske venstrebacken fra nettopp Sevilla i 2014.

Arsenal skal være lystne på å styrke forsvaret og håper å få til en avtale med Juventus' Medhi Benatia i vintervinduet. Stopperen skal også være aktuell for Manchester United, skriver Tuttomercato.

Fulham skal være interessert i å hente Chelsea-spilleren Tiemoue Bakayoko. Midtbanespilleren er for tiden på utlån i AC Milan, men sliter med spilletid der, og Fulham håper å utnytte dette, ifølge The Sun.

14 år gamle Fernando Ovelar skapte overskrifter nylig da han scoret mål og ble den yngste til å gjøre nettopp i den uruguayanske toppdivisjonen. Nå skal Manchester City allerede ha sendt speidere for å kikke nærmere på vidunderbarnet, som spiller for Cerro Porteno, melder Mirror.

Everton ser for seg å låne ut 21 år gamle Kieran Dowell til vinteren. Midtbanespilleren har kun startet to kamper denne sesongen og klubben ønsker at spilleren skal få mer regelmessig tid på banen, ifølge Liverpool Echo.

Tottenham-sjef Mauricio Pochettino sier det er vanskelig å finne spisser som ønsker seg til klubben, på grunn av at de fleste må ta til takke med å leve i skyggen av stjernen Harry Kane, skriver Football.London.

Arsenal-stjernen Mesüt Özil skrev nylig ny kontrakt med klubben og nå åpner tyskeren for å bli i Arsenal ut karrieren, melder London Evening Standard.

Manchester United kobles stadig med Inter-stjernen Milan Skriniar, men ifølge The Mirror kommer ikke italienerne til å selge gullgutten med mindre United legger 100 millioner pund på bordet.

