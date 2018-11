Fredheim Holm gir seg i Vålerenga

Spiller sin siste kamp for osloklubben lørdag.

Vålerenga melder på sine nettsider tirsdag ettermiddag at veteranen Daniel Fredheim Holm (33) spiller sin siste kamp for klubben lørdag.

- Jeg har hatt god dialog med Ronny hele veien, og han syntes det var en voksen avgjørelse. Jeg er glad for at jeg selv kunne velge å gi meg, og at jeg ikke trengte å bli rulla ut av stadion, sier han til klubbens nettside.

Takket nei til nytt tilbud



Fredheim Holm skal ha fått tilbud om ny kontrakt i osloklubben, men velger nå å trappe ned. Han kommer ikke til å gi seg helt med fotballen, men skal samtidig begynne å tenke på livet etter fotballen.

Det forteller han i en Vålerenga-podcast.

- Jeg har lyst til å spille mer fotball, men ikke i Eliteserien. Da hadde jeg fortsatt her. Jeg har lyst til å holde på med fotball. Fotball er livet mitt, sier han.

Dette kjenner jeg er skikkelig trist. For en spiller du alltid har vært, Daniel. Nå kan jeg endelig innrømme at det av og til var bittelitt vanskelig å ta fra deg ballen. Du er uansett en utrolig bra fyr, DFH! Vel blåst! https://t.co/vehpHb0eRY — Freddy dos Santos (@FreddyOslo) November 20, 2018

Når Daniel Fredheim Holm nå har annonsert at han legger opp er det en bauta som slutter. Som spiller: Blendende teknikk og en intuisjon forbeholdt kun noen få. Som person: Dønn lojal, omgjengelig og sosialt intelligent. Vel blåst, Daniel ! — Lars Tjærnås (@Tjaernas) November 20, 2018

Hovedtrener Ronny Deila mener det blir vanskelig å erstatte veteranen.

- Han har vært en bauta i Vålerenga i en årrekke, og er en av de mest talentfulle spillerne jeg har trent. Det vil selvsagt bli vanskelig å erstatte en slik spiller, både på og utenfor banen, sier trener Ronny Deila.

Vant ligagull med VIF

Fredheim Holm kom til Vålerenga fra Skeid som 18-åring i 2004 og var på den tiden regnet som et av Norges største talenter.

I sin første Vålerenga-periode var han med å vinne både ligagull (2005) og cupfinalen (2008) med klubben. I VIF ble det også ligasølv i 2004 og bronse i 2006 på midtbanespilleren.

I 2009 dro han videre til danske AaB, men skadeproblemer gjorde sitt til at utenlandsoppholdet ikke ble så vellykket for oslogutten.

Han returnerte til Norge i 2011 og spilte et par sesonger i Rosenborg, før han igjen signerte med Vålerenga i 2013 og har spilt der fram til nå.

33-åringen har fått med seg tre landskamper for Norge.

Vålerenga spiller hjemme mot Ranheim lørdag.

