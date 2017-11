Fredrikstad rykker ned etter sjokkerende svak start mot Notodden

TV-ekspert totalslakter storklubben som nå er ute av toppfotballen.

NOTODDEN - FREDRIKSTAD 5-3:

Fredrikstad rykket ned til 2.-divisjon etter en usedvanlig svak innledning på lørdagens avgjørende kvalifiseringskamp borte mot Notodden.

Sist FFK forsvant ned fra landets to øverste divisjoner tok det 20 år før klubben kom tilbake til toppen av norsk fotball. Nå er spørsmålet hvor lenge FFK blir borte denne gangen.

Lørdag rykket østfoldingene ned etter at returkampen mot Notodden endte med et ydmykende 5-3-nederlag. Første kamp i Østfold forrige helg endte 0-0. Samlet sender dette telemarksklubben opp i Obosligaen.

Den oppsiktsvekkende svake innsatsen til FFK fikk Jesper Mathisen til å servere en tirade mot den tradisjonsrike østfoldklubben allerede i første omgang av oppgjøret.

Tordner mot innsatsen



- For et sirkus av en fotballklubb! Null moral, Stolthet og kvalitet hos de rødhvite nå. For en pinlig og skammelig opptreden. Gratulerer, Notodden! smalt det på Twitter fra TV 2s fotballekspert.

Det sto 4-0 til Notodden etter en halvtime i Idrettsparken. Erlend Hustad, Steffen Jenssen, Martin Holmen og Amani Embedule scoret alle før Sanel Kapidzic fikk inn en redusering. Erik Midtgarden økte til 5-1 etter pausen. Ytterligere to reduseringer fra Mislav Leko var altfor lite til å snu på FFK-marerittet.

- Det er pinlig å se på. Se, de slår disse lange ballene mot to av de beste stopperne i 2.-divisjon, kommenterte Eurosport-ekspert og tidligere Fredrikstad-spiller Roger Risholt et stykke ut i andre omgangen.

Da hadde Notoddens Midtgarden akkurat satt inn det femte målet for vertene. Og håpefulle FFK-tilhengere allerede begynt å forlate bortetribunen i Telemark.

Klarte ikke oppgaven



Sesongen har vært en eneste lang nedtur for det tradisjonsrike laget. Etter at Andrea Loberto nylig trakk seg som FFK-trener, fikk Godset-utlånte Bjørn Petter Ingebretsen oppgaven med å redde klubben i siste serierunde.

Selv om han berget kvalik med en sisterunde i Obosligaen som gikk FFKs vei, ble det til slutt «too little too late» - og Notodden ble for sterke over to kamper i kvaliken.

Fredrikstad har ikke spilt i 2. divisjon, norsk fotballs nivå tre, siden de rykket opp i 2002. Etter et nytt opprykk i 2003 etablerte klubben seg igjen i toppen og noterte seg for cupgull i 2006 og seriesølv i 2008 som de største høydepunktene.

Bratt nedtur



I Fredrikstad var man glade for at klubben «var tilbake der man hørte hjemme». De rødhvite har tross alt historisk vært en av landets ledende fotballklubber med ni seriemesterskap og 11 cupmesterskap.

Men siden nedrykket fra Eliteserien i 2012 har nedturen vært bratt. Og lørdag forlot klubben norsk toppfotball igjen og må i 2018 leve med det som stemples som breddefotball.

Nå er spørsmålet: Kan FFK slå raskt tilbake og rykke opp igjen, eller må østfoldingene innstille seg på en ny venteperiode før man igjen får toppfotball på Fredrikstad Stadion. Da klubben rykket ned fra toppdivisjonen i 1984, tok det 20 år før de igjen var tilbake i det gjeve selskap.

- Vi har ambisjoner om å rykke rett opp igjen hvis vi går ned, sa Fredrikstads daglige leder Joacim Heier til Nettavisen nylig.

