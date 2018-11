Fredrikstad tapte første oppgjør mot KFUM

KFUM ble for sterke mot Per-Mathias Høgmos Fredrikstad.

KFUM - FREDRIKSTAD: 3-0

Den første kvalifiseringskampen for 1. divisjon mellom KFUM og Fredrikstad endte med en sterk seier for hjemmelaget lørdag. Moses Mawa og Tore André Sørås scoret i hver sin omgang for KFUM, som er et steg nærmere opprykk til OBOS-ligaen.

På tampen av kampen fikk Mansour Gueye æren av å score et meget viktig mål for hjemmelaget, da det vil gjøre det mye vanskeligere for FFK å komme tilbake i returkampen neste lørdag.

Begge lagene ble nummer to i sin 2.-divisjonsavdeling og spiller om retten til en avgjørende kvalifiseringskamp mot laget som blir nummer 14 i førstedivisjon.

Per-Mathias Høgmo var tydelig skuffet etter den første opprykkskampen på KFUM-Arena. Men den tidligere landslagstreneren har absolutt ikke gitt opp drømmen om opprykk.

- Det må være lov å være skuffet nå., men det er ikke kjørt i det hele tatt. Vi har scoret mye før på Fredrikstad-stadion. Det skal spilles 90 minutter til, det er fokuset. Et tidlig mål på Fredrikstad-stadion, så lever det her, sa Høgmo til NA+ etter kampslutt.

Høgmo var klar på at FFK slapp KFUM til alt for mange sjanser og må fokusere mer til neste oppgjør, om de skal noen sjanse.

- Vi gir bort for mye målsjanser. Men vi må ni «nulle» ut det her. Vi skal spille ny kamp, fortsatte Høgmo.

Nydelig gjennomspill åpnet Mawas målkonto

Kampens første mål scoret Moses Mawa, etter et nydelig gjennomspill av lagkamerat, Stian Sortevik.

I andre omgang var det Tor Andre Stølås sin tur til å øke ledelsen for KFUM, da han banket ballen i mål, etter et smart corner-trekk av hjemmelaget.

Tre minutter før full tid kunne det fort stått 3-0, men banens gigant, FFK-keeper Jenssen, vartet opp med nok en strålende redning da KFUM kom alene med keeper. Minuttet senere kunne han ikke gjøre noe da Mansour Gueye hamret inn 3-0, som også ble sluttresultatet.

Se kampen i opptak på NA+ her!

Les mer fra NA+ her!

Vinneren møter 14.-plass i OBOS

Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom begge lagene skal møte laget som kommer på 14.-plass i OBOS-ligaen. Vinneren av oppgjøret vil være garantert en plass i OBOB-ligaen 2019.

For øyeblikket er det Notodden som ligger på 14.-plass i OBOS-ligaen, men flere lag, nærmere bestemt Florø, Åsane, Strømmen, Jerv eller HamKam, kan ende opp på 14.-plass for OBOS-ligaen er over.

Forrige sesong tapte FFK mot Notodden i kvalifiseringskampen om 1.divisjonsspill og rykket dermed ned fra OBOS-ligaen.

Nå ser det ut til at trener, Per-Mathias Høgmo, blir nødt til å lede laget fra plankebyen i 2.divisjon i en sesong til, med mindre de slår KFUM med fire mål i neste oppgjør som spilles 10. november, klokka 17.00.

Mest sett siste uken