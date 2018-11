Frode Kippe (40) om ny kontrakt: - Kroppen er i hvert fall positiv

Målet han kjempet inn via Godset-keeperen kunne knapt vært viktigere. Frode Kippe spiller muligens eliteseriefotball også neste år.

MARIENLYST (Nettavisen): Frode Kippe (40) hentet frem alt av sin enorme rutine og vinnermentalitet da han kriget inn 2-2-utligningen mot Strømsgodset sist søndag.

Seinere har målet blitt kreditert som et selvmål av Godset-målvakt Morten Sætra, ettersom ballen gikk via hodet hans og inn over målstreken. Scoringen sikret uansett et langt gunstigere utgangspunkt for Lillestrøm før siste serierunde lørdag om halvannen uke.

Lillestrøm-kapteinens bidrag før målet og kunne knapt kommet på noe viktigere tidspunkt.

For i stedet for at kanarifuglene ligger på direkte nedrykk før serieavslutningen, er laget nå på foreløpig trygg grunn, og kan avgjøre det hele selv i hjemmekampen mot Kristiansund.

Men om Lillestrøm nok en gang overlever kampen mot nedrykket, og holder seg oppe i toppdivisjonen som de har spilt i siden 1975, er det likevel ikke sikkert om Kippe blir å finne i klubben neste sesong.

Kapteinens kontrakt går ut etter sesongen, og verken klubben eller Kippe selv er sikre på hva de tenker om neste år.

Men når Nettavisen spør ham om framtidsplanene etter 2-2-kampen mot Strømsgodset, virker den snart 41 år gamle midtstopperen positiv til videre spill.

Avgjørelse kommer snart

- Nei, det har jeg ikke tenkt på egentlig. Jeg har hatt fullt fokus på kampene, svarer han først, før pipa får en nokså positiv lyd.

- Kroppen føles fortsatt bra, heldigvis. Jeg har vært lite skadet. Jeg hadde et lite skadeavbrekk nå, men det var første gang på 15-16 måneder. Ellers har jeg spilt og trent alt i hele år. Så kroppen er i hvert fall positiv, også får vi se på tankene videre både for min egen del og for klubbens del, sier Lillestrøm-kapteinen.

Han understreker at vurderingene rundt en ny sesong i Lillestrøm-drakta må drøye til sesongen er ferdig. Men ikke så mye lenger enn det.

- En avgjørelse må jeg ta så fort jeg er ferdig med den sesongen her. Men vi må berge plassen først, sier han.

Treneren vil vente

LSK-trener Jørgen Lennartsson vil også vente med en Kippe-vurdering til etter siste seriekamp mot Kristiansund.

- Det spørsmålet tenker vi ikke så mye på nå. Vi får se hvordan det utvikler seg. Nå tenker vi på at vi skal fikse en kamp til før vi tar noen beslutning, sier svensken til Nettavisen.

Sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin, uttalte seg til VG i midten av oktober om en eventuell ny Kippe-kontrakt:

- Vi er i dialog med Frode. Det er slik det har vært for han de siste årene. Vi må høre litt hva han tenker og hva vi tenker, sa Mesfin da.

- Ekstremt viktig nå



Kippes prestasjon i Godset-feltet tre minutter før slutt på Marienlyst kunne blitt 40-åringens første scoring for sesongen.

Midtstopperen har scoret seriemål i hver sesong siden 2007. Lite ville passet bedre for LSK enn om han skulle greie å bli matchvinner mot Kristiansund på Åråsen i siste serierunde.

Kippe tror 2-2-resultatet mot Strømsgodset kan spille en avgjørende rolle for at Lillestrøm nok en gang klarer å berge plassen i den øverste divisjonen.

- Det blir litt sånn. I og med at Stabæk vant sin kamp, så måtte vi ha poeng. Eller, vi måtte jo ikke, men det hadde sett betraktelig tøffere ut med tap her. Nå klatret vi et par plasser på tabellen bare med det ene poenget, sier han.

- Det er klart at hvert eneste poeng er ekstremt viktig nå. Alt kan skje i siste serierunde, men nå har vi alt i våre egne hender på hjemmebane mot Kristiansund. Så jeg ser lysere på det nå enn hva jeg gjorde ti minutter før slutt mot Strømsgodset, sier 41-åringen - som kanskje blir å finne på eliteseriearenaene også neste sesong.

