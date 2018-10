Frykter B-lag i U20-VM: Nå vil NFF endre regelverket for å unngå problemet

Landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen er redd han må stille med et klart svekket lag under neste sommers U20-VM. Nå går det mot en løsning.

Det skapte stor jubel i Fotball-Norge da G19-landslaget i sommer kvalifiserte seg for neste års U20-VM i Polen.

Men for landslagstrener «Paco» gikk gleden fort over til bekymring.

Siden U20-VM ikke spilles på internasjonal dato, og klubbene derfor selv kan bestemme om de vil frigi spillerne sine til landslagsoppdrag, kan en rekke norske klubber plutselig befinne seg midt oppi et stort dilemma:

Holder man viktige spillere hjemme fra U20-VM, noe som sikkert er en upopulær avgjørelse hos spillerne selv, eller svekker man sin egen tropp for å hjelpe Norge og samtidig gi talentene svært verdifull erfaring fra VM?

Planen er at styret i Norges Fotballforbund (NFF) den 8. oktober skal vedta hovedterminlisten for 2019-sesongen, og etter det Nettavisen har grunn til å tro vurderer forbundet sterkt å starte Eliteserien langt senere enn det som har vært tilfellet de siste sesongene.

Med en senere seriestart vil det fort bli større påtrykk av kamper på sommerstid når U20-VM spilles samtidig, og det er her problemet kan oppstå.

G19-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen likte tanken på å reise til VM med et B-lag så dårlig at han raskt begynte å jobbe med en løsning etter at mesterskapsbilletten var sikret.

Paco ga klar beskjed til ledelsen i både Norsk Toppfotball og NFF om at norsk fotball sammen måtte finne en løsning.

- Jeg har jobbet ganske mye med det siden EM, og det ser lovende ut. Det er to tiltak vi har jobbet for, og det ser ut som vi får til begge to, sier han til Nettavisen.

To tiltak

Det ene tiltaket dreier seg om at det blir en slankere terminliste i slutten av mai da mesterskapet spilles samtidig, og mye tyder på at NFF kommer til å spre rundene mer utover enn tidligere år.

Det andre tiltaket handler om å endre regelverket som gjelder for å utsette kamper.

I dag er det to kriterier som gjelder hvis en klubb ønsker å utsette en kamp, da må minst to spillere som har spilt fast (startet to av de tre siste kampene) være utilgjengelige, og man kan kun utsette én kamp i perioden.

- Nå prøver vi å endre regelverket slik at klubber bare trenger å mangle én fast spiller, og at det blir lov å utsette mer enn én kamp i den aktuelle perioden, sier Paco.

Etter det Nettavisen forstår er norske klubber positive til å slippe spillere til VM hvis disse endringene går i boks, men skal samtidig ønske at det settes av spesifikke datoer i terminlisten kort tid etter VM der man kan spille utsatte kamper.

- Vi er helt avhengig av at dette går gjennom, samt at klubbene sender spillerne. Vi er ikke helt i mål, men prosessen har startet bra, sier han.

- Liten sjanse for reservelag

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, er personen som har jobbet med saken siden Norge ble klare for VM. Han sier følgende om sjansen for at Norge må reise til mesterskapet uten flere av de beste spillerne:

- Den er ganske liten. Vi har en kjempegod dialog med klubbene og lager nå en dispensasjonsmulighet i regelverket som gjelder sluttspill, noe som vil gi en mulighet for å utsette kamper. Hvis klubbene får utsette sine kamper i den aktuelle VM-perioden, frigir de selvsagt spillere, sier han til Nettavisen.

Han røper at NFF flere ganger har tatt opp med FIFA og UEFA at det byr på problemer at mesterskap går utenom internasjonal periode.

- Men det er klart det er vanskelig å få gjort noe med det, sier han.

- Hvor viktig er et U20-VM for NFF?

- Det er ikke så ofte vi er i VM, og alle sluttspill er viktige for NFF. Vi bruker ressurser på det, både på jente- og guttesiden, svarer han.

- Handler om fair play

Klubbene selv stiller seg positive, men flere påpeker overfor Nettavisen at det er med visse forbehold.

Viking-trener Bjarne Berntsen, som tidligere har vært visepresident i NFF, mener det viktigste er at alle klubbene som har aktuelle spillere for VM behandles likt.

- Det handler om sportslig fair play. Vi ønsker selvfølgelig at alle spillerne som blir tatt ut skal få oppleve et VM-sluttspill som dette, men da må klubber som avgir spiller få mulighet til å utsette ligakamper dersom de ønsker det. Alt annet vil være sportslig «unfair» i forhold til klubber som kan stille med fullt lag under mesterskapet, sier Berntsen til Nettavisen.

Han beskriver det som stort for norsk fotball at vi er i et VM-sluttspill for U-20-lag.

- Og da må vi sammen gjøre alt for at vi kan stille med vårt sterkeste lag uten at det bidrar til noen lag som må stille svekket i den norske ligaen, sier Berntsen.

Også Molde er positive til å fristille spillere som eventuelt blir tatt ut til VM.

- Vi mener U-landslaget er en viktig arena for unge spillere, men det er også viktig at landslagene og toppklubbene samarbeider godt rundt spillerutvikling, sier Molde-direktør Øystein Neerland til Nettavisen.

Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen svarer slik på vårt spørsmål om det er aktuelt for VIF å holde tilbake spillere som blir tatt ut hvis det krasjer med viktige kamper for osloklubben.

- For oss er det en hypotetisk problemstilling vi tar stilling til dersom det eventuelt blir en positiv utfordring. Jeg regner med resten av Fotball-Norge ønsker å stille godt, og at NFF og Norsk Toppfotball og klubbene sammen finner gode løsninger, som ellers i slike saker, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

- Har en bra sjanse i VM

Norges motstandere i VM trekkes i Warsawa i mars 2019. Mesterskapet sparkes i gang 23. mai når Polen spiller åpningskamp på Stadion Widzewa i Lódz mot en ennå ikke bestemt motstander.

Pål Arne Johansen mener Norge har en gyllen mulighet til å gjøre nasjonen stolt.

- 16 av 24 lag går videre fra gruppespillet, så det er et naturlig mål, og i tillegg har det vært europeisk vinner i de siste U20-mesterskapene. Europa pleier å gjøre det bra. Vi har en bra sjanse, sier Paco.

Men det hjelper selvsagt at man kan reise med de beste spillerne.

