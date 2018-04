Full forvirring rundt Tarik Elyounoussi: - Veldig merkelig!

Tarik Elyounoussi (30) går glipp av seriestarten i Sverige.

Det har mandag vært stor forvirring i Sverige rundt den norske landslagsspilleren i forbindelse med starten på Allsvenskan.

Det var ventet at Elyounoussi skulle være en del av AIKs tropp som spiller mot Dalkurd FF klokken 15.00, men da AIK presenterte troppen på Twitter tidligere mandag, var ikke nordmannens navn å se.

Ifølge AIK skyldes dette en trykkfeil.

Den svenske klubben kom med en beklagelse på Twitter kort tid etterpå og bekreftet samtidig at Elyounoussi var en del av AIK-troppen som skal spille mandagens kamp.

Uventet vending



Derfor var det igjen forvirrende da AIK en time før kampstart presenterte laget som skal møte Dalkurd FF. For Elyounoussis navn var hverken å se i startelleveren eller på benken til klubben han signerte for i januar.

Sveriges største aviser har merket seg forvirringen og Aftonbladet skriver at det hele er «utrolig merkelig».

Ifølge den svenske fotballskribenten Daniel Kristoffersen har AIK valgt å hvile Elyonoussi som følge av at nordmannen har pådratt seg en kjenning i ryggen etter siste landskamp for Norge.

Dette ble bekreftet av AIK-trener Rikard Norling før kampstart.

- Han har hatt et problem med underkroppen siden landslagskampen og vi klarte ikke å fikse det i løpet av uka, så vi ble nødt til å avskrive ham, sier Norling til C More, ifølge Aftonbladet.

Kristoffersen skriver også at nordmannen bør være klar til neste kamp for AIK.

Offensiv Elyounoussi

Debuten lar altså vente på seg for Elyounoussi som definitivt ser frem til å begynne på en ny sesong.

Svenske Expressen la tidligere mandag ut et intervju med nordmannen som ikke legger skjul på at han håper å hjelpe AIK til å oppnå suksess.

- Jeg er ikke her som turist. Jeg vil hjelpe laget å vinne. Klubbens mål er naturligvis å vinne. Hele klubben og supporterne drar i samme retning, sier Elyounoussi til avisen.

- Vi skal kjempe som faen, nå er det nye tider og vi skal gå «all in» i AIK. Vi får se hvor langt det holder, forteller nordmannen.

