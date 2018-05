Galaxy-ekspert mener Zlatan skaper uro

- Synes kaptein Ashley Cole at dette er greit? lurer La Galaxy-ekspert Kevin Baxter på.

LA Galaxy sliter i motvind og står med tre strake tap i Major League Soccer etter 2-3 borte mot Houston Dynamo i helgen.

Etter kampen var Zlatan Ibrahimovic svært skuffet over lagets innsats.

- Det er irriterende. Veldig irriterende. Vi slipper inn mål etter noen minutter, og så må vi jage igjen, akkurat som i de andre kampene. Det er ikke normalt. Eller jo, det har blitt normalt for oss, men det skal ikke være normalt. Vi må våkne, eller så kommer dette til å fortsette. Akkurat nå ser det ikke engang ut til at vi vil vinne. Enten våkner jeg og tar tak i det, eller så våkner alle sammen, sa han ifølge Aftonbladet.

Den svenske superstjernens uttalelser får Galaxy-ekspert i LA times, Kevin Baxter, til å reagere. Baxter har tidligere vært inne på at nåværende lagkaptein Ashley Cole kan havne i skvis når en så stor personlighet som Zlatan kommer inn i garderoben.

Se målene fra helgens El Clasico:

Baxter gir seg selv langt på vei rett i at dette nå er tilfellet.

- At Zlatan eier garderoben er tydelig. Slik er det uansett hvor han spiller. Han er en type som de andre tar rygg på, og hvis han uttrykker uro eller sinne, får han med seg resten av laget. Men en ting som slår meg, er at dette er kapteinsprat. En kaptein sier "vi må våkne, vi må bli bedre". Nå er det Zlatan som sier det. Han har vært her i en måned. Han er ikke kaptein. Så for meg dukker det opp en del spørsmål, sier Baxter i podcasten Corner of The Galaxy.

- Sier Zlatan ting han ikke burde si? Tar han over Ashley Cole sin rolle? Synes Ashley Cole at dette er greit? Han blir på en måte satt i et hjørne her. Nå kan han ikke komme ut og si "vi prøver, vi jobber hardt". Nå må han enten si at Zlatan har rett, eller at Zlatan tar feil. Det er en spent situasjon når Zlatan er den største stjernen på laget, sier Baxter.

Galaxy-eksperten, som følger laget tett året rundt, mener han har sett en tydelig frustrasjon hos Ibrahimovic de siste ukene.

- Veldig frustrert. Han forstod selvfølgelig at MLS ikke skulle være som Premier League. Det innså han, men jeg tror ikke han forventet seg at ligaen skulle være på dette nivået.

Norges landslagsspiss Ola Kamara spilte hele kampen for LA Galaxy og scoret lagets andre mål i møtet med Houston Dynamo.

