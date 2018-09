Gary Cahill åpner for å forlate Chelsea

Midtsopperen sier han ikke aksepterer å sitte på benken.

Gary Cahill ble hentet fra Bolton til Chelsea i 2012 og stopperen har vært med å vinne Premier League to ganger under tiden i londonklubben.

Han har også fått være med å vinne FA-cupen, ligacupen, Europa League og Champions League under sine år med de blå fra Stamford Bridge.

- Aksepterer det ikke



Nå kan det imidlertid snart være slutt. I et intervju innrømmer nå Cahill at han vurderer å finne seg en ny klubb når vinduet åpner i januar.

Etter at italienske Maurizio Sarri overtok som ny manager i Chelsea, har det blitt mindre spilletid på 32-åringen, noe han liker dårlig.

- Det er mye som har gått gjennom hodet mitt den siste tiden. Det blir vanskelig om dette skal fortsette hele sesongen. Jeg er ikke en fyr som aksepterer å ikke spille, sier veteranen ifølge Daily Mail.

- Alt handler om spilletid. Karrieren er kort nok som den er. Jeg har full respekt for alle her i klubben, både fans og spillere, men i blant må du ta de tunge avgjørelsene for å ta neste steg i karrieren, sier Cahill.

Sier han trolig drar



På direkte spørsmål om han vil bytte klubb i januar, svarer han:

- Jeg vil ikke trekke noen konklusjon for tidlig, men ja, sannsynligvis. Jeg har innsett at fotballen ikke alltid har tid til å vente på folk. Du må ta riktige avgjørelser, for å fortsette utviklingen, sier stopperen.

- Jeg var forberedt på å spille lite innledningsvis i sesongen, og så langt har vi ikke tapt. Så lenge vi vinner kamper, er det ikke så mye annet å gjøre enn å sitte stille, tilpasse seg og takle det, sier 32-åringen.

Midtstopperen er på utgående kontakt i Chelsea og avtalen med de blå løper ut neste sommer. Skulle det ikke dukke om en potensiell kjøper i januarvinduet, hevder Daily Mail at veteranen kan komme til å be Chelsea om å løse ham fra kontrakten, så han kan gå gratis til en annen klubb.

Kobles med klubber



Everton, Newcastle og Watford nevnes som mulige klubber for Cahill. Det samme gjør Derby, som nå ledes av tidligere Chelsea-spiller Frank Lampard. Det at Cahill tjener rundt 100.000 pund i uka i londonklubben, kan imidlertid by på problemer ved en eventuell overgang.

Stopperen har tidligere spilt i klubber som Aston Villa, Burnley, Sheffield United og Bolton. Chelsea betalte rundt 7 millioner pund for ham i 2012.

32-åringen har 61 landskamper for det engelske landslaget.

