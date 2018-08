Gauseth stiller seg undrende til Lagerbäcks utelukkelse av Molde-duo

Christian Gauseth sår tvil over utelukkelsen av Eirik Hestad (23) og Erling Braut Haaland (18) på A-landslaget.

Etter å ha tidvis storspilt mot den russiske storklubben Zenit, over to oppgjør, synes Gauseth det er veldig rart at verken Hestad eller Haaland ble nevnt da Lars Lagerbäck tirsdag tok ut høstens første landsagstropp.

Landslagssjefen ble konfrontert på pressekonferansen om Hestad hadde vært vurdert til troppen, men svarte kontant.

– Nei, det har han ikke vært. Det finnes mange av den type spillere som spiller på øverste nivå i Norge, sa Lagerbäck til Eurosport.

- Helt merkelig avgjørelse

Med syv mål på syv kamper i Europa League-kvaliken, og en generelt meget god sesong for Molde, får uttalelsen Gauseth til å reagere.

- Jeg synes det er veldig rart at han ikke er på blokka i det hele tatt - det er en helt merkelig avgjørelse. For en spiller som over to kamper mot Zenit scorer to mål, og var Moldes beste i den første kampen, føler jeg det er en merkelig kommentar, sier Gauseth til Nettavisen.

Den tidligere Molde-spilleren mener uttalelsen minner om at man ikke har god nok oversikt over spillerne i Eliteserien. Selv ser han nemlig få bedre i hjemlig liga.

GOD KJENNSKAP: Christian Gauseth (sentralt) følger fortsatt nøye med på Molde.

- I en variabel Molde-sesong har Hestad vært en skapende, dominant og jevn kraft. Han har en fotballhjerne og en pasningsfot som er få forunt. Når man i tillegg kombinerer det med et internasjonalt driv og avslutningsferdigheter får man en spiller som allerede nå passer inn i de største ligaene, sier han og gir et eksempel av viktigheten til Hestad innad i Molde.

- Erling (Haaland) har vært helt avhengig av Hestad for å prestere. Selv om man har fått på plass forsterkninger i Magnus Wolff Eikrem og Pawel Cibicki, er de tingene han gjør unike.

Haaland en fullblodshingst

Gauseth stiller seg også undrende til hvorfor ikke Haaland ble tatt ut på A-landslaget, men heller blant Leif Gunnar Smedruds U-21-tropp. På Twitter gjør Eurosports fotballekspert et poeng ut av Lagerbäcks uttalelse om at Moldes kronjuvel hadde hatt en formdupp i det siste.

- Dagens prestasjoner, hvor han viser hvilken goalgetter han er, forsterker bare poenget mitt. Jeg ser Svea (Knut Espen Sveagaarden, journ.anm.) skriver i VG at det hadde vært for tidlig med han på landslaget, men når du ser han dominerer såpass i både liga, og mot et kruttsterkt Zenit, er han klar, sier Gauseth.

Til sammenlikning drar han inn to andre norske talenter i Martin Samuelsen og Martin Ødegaard.

- De har fått sjansen i ung alder, men vist at fortsatt har en vei å gå. På internasjonalt nivå hjelper det nemlig ikke med bare teknikk og overblikk. Men når du ser den råskapen og brutaliteten Haaland har, i tillegg til alt det andre, blir det mye riktigere å gi han sjansen. Han er en fullblodshingst som er godt trent, mens de andre to framstår på ponnier. Ja, de er alle fine hester, men det er hingsten man kan bruke nå, poengterer Mjøndalen-spilleren.

- Monster av en prestasjon

Til tross for en ujevn sesong i rosenes by mener Gauseth at Zenit-kampene bringer bud om en god fortsettelse for Ole Gunnar Solskjær og Molde.

- I år er de ekstremt uheldige som er ett mål unna av gruppespillet i Europa League. I tillegg spiller de mot et lag som vant turneringen i 2008 og har vært i Champions League-sluttspillet tre av de siste seks årene. Det er et monster av en prestasjon, sier fotballeksperten.

Nå mener han at det handler om å forberede seg mot neste sesong, da Eliteserie-seier er ute av bildet.

- I år er de huket av gullkampen, så de må kjempe om medalje og Europa League-kvalik til neste år. De må spille inn Leke James, blant annet, slik at han kan ta over for Haaland i januar. Det har vært klanderverdige perioder tidligere i sesongen, men nå er de inne i en positiv trend. Når de i tilegg har signert spillere som Magnus Wolff Eikrem, Pawel Cibicki (lån) og Erling Knudtzon (fra januar av, journ.anm.) har Molde et lag som kan kjempe om gull, tror Gauseth.

