Gerrard ga gullforgylt iPad verdt 16.000 kroner til datteren (6)

Nå får den tidligere Liverpool-stjernen krass kritikk.

Ipaden Steven Gerrard (37) ga datteren Lourdes på seksårsdagen var nemlig av det spesielle slaget.

I et skall av 18-karats rosa gull skal iPaden være verdt 16.000 norske kroner, og flere har reagert på det de mener er en usømmelig gave til en seksåring.

Både Daily Mail, Liverpool Echo og Daily Mirror har alle omtalt saken, og gjennomgangstonen er den samme: Hva i alle dager skal en jente på seks med slik luksus?

GA IPAD: Steven Gerrard (t.h) og kona Alex Curran slo på stortromma da de skulle finne gave til seksåringen.

Firebarnsfarens bursdagspresang høstet også raskt krass kritikk fra dusinvis av følgere på egen instagramkonto.

- Det er en helt sinnssyk gave til en seksåring. Hva kommer hun til å forvente neste år? spør en av Instagram-følgerne til Gerrard.

Noen har også forståelse for at man unner barna sine det beste når man har råd til det.

- Gerrard har en egen veldedighetsorganisasjon og jobber hardt med å støtte mennesker i Liverpool som har det fælt. Han har rett til å bruke sine egne penger som han selv vil, og barna betyr alt for ham, skriver en annen.

Trolig har ikke Gerrard betalt et øre selv. Ut fra Instagram-innlegget er det grunn til å tro at 37-åringen har fått ipaden som en gave fra designkjeden idesigngold.

Uansett hadde nok Liverpool-helten hatt råd til å kjøpe den med egne penger. Han var lenge blant verdens best betalte fotballspillere og hadde til tider en ukelønn på over to millioner kroner.

