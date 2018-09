Giuseppe Rossi avla positiv dopingtest

Testet positivt for stoffet dorzolamid.

Giuseppe Rossi har avlagt positiv dopingtest etter et oppgjør mellom kamp mellom Genoa og Benevento, skriver den italienske storavisen Gazzetta dello Sport.

De skriver at angriperen har testet positivt på stoffet dorzolamid, som brukes som øyedropper. De opplyser om at stoffet ofte brukes i forbindelse med sykdommen glaukom.

Rossi ble testet etter oppgjøret, som ble spilt 12. mai 2018, og testet positivt. Avisen skriver at Rossi allerede har blitt avhørt to ganger av den italienske anti-doping organisasjonen (NADO Italia). Der skal han ha nektet for å ha brukt øyedropper.

NADO Italia skal ha bedt om at Rossi nå utestenges fra all fotball i ett år. Den skadeforfulgte angriperen har frem til 1. oktober, kl 14:00 til å legge frem sin sak, skriver avisen.

31-åringen har hatt en lang og innholdsrik karriere innen fotballen. Han startet sin seniorkarriere i Manchester United i 2005. Han scoret i sin debut mot Sunderland, men maktet aldri å spille seg til fast plass på laget.

Etter utlån til Newcastle og Parma fant han virkelig sin plass i Villarreal. I 2010/2011-sesongen hamret han inn 18 seriemål på 36 kamper for de gulkledde, og ble hyllet som en av Europas virkelig storscorere.

Villarreal var også starten på skademarerittet som har plaget italieneren i store deler av karrieren sin. To korsbåndsskader i høyre kne har gjort at han aldri helt har kommet tilbake til det nivået han en gang viste.

Rossi har siden hatt opphold i Fiorentina, Levante og Celta Vigo uten vedvarende suksess. Sist sesong var han i nevnte Genoa, men står i dag uten kontrakt.

Spissen er født i USA, og kunne også ha representert sitt fødeland, men har hele veien valgt å spille for Italia både på ungdoms- og seniornivå. Det har gitt syv scoringer på 30 kamper for det italienske a-landslaget.

Han representerte Italia både under OL i Beijing i 2008, og Confederations Cup som ble spilt i Sør-Afrika i 2009.

