Godset føler seg overkjørt i seriestartdebatten

Strømsgodset reagerer sterkt på terminplanene som er lagt for Eliteserien de neste årene. – Galskapen fortsetter, mener klubbens markedssjef Rune Marthinsen.

Mandag ble rammene for når Eliteserien starter og slutter satt for de fire neste årene. Annethvert år blir det tidlig sesongåpning. I 2019 er startskuddet satt til den siste helgen i mars.

Det er tre uker senere enn i år. Inneværende sesong kom i gang allerede 11. mars, og det skapte mye trøbbel. Vinteren hadde på ingen måte sluppet taket på det tidspunktet, og flere kamper måtte flyttes som følge av utfordringer med baner og vær.

Etter mandagens vedtak ga Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF) uttrykk for at partene hadde kommet fram til en god løsning. I Strømsgodset ser man helt annerledes på det.

Skader omdømmet

«Galskapen fortsetter! Nå skal man, på grunn av påståtte sportslige hensyn, starte i mars og avslutte rett før jul. Hva publikum ønsker eller mener, det teller ikke», skriver Godsets markedssjef Rune Marthinsen i et blogginnlegg på klubbens nettside.

Han peker på at publikumsbesøket stupte med en så tidlig seriestart som i år.

«Omdømmet er skadet, og folk flest begriper rett og slett ikke hva vi (de som bestemmer) driver med!».

Fundamentalt uenig

Strømsgodsets markedssjef skriver at klubben ikke føler den er blitt hørt «i det hele tatt».

«Vi trenger ikke late som at vi er enige i noe vi er fundamentalt uenig i», avslutter han bloggen med.

NFF har på sin side argumentert med at det er nødvendig å begynne tidlig, blant annet for å legge til rette for de klubbene som skal ut i europacupkvalifiseringer på sommerstid.

– Løsningen som nå er valgt, sørger for å ivareta begge hensyn og er et kompromiss som partene står samlet bak. Inngangen fra NFF og NTF (Norsk Toppfotball) har vært noe ulik. Mens en samlet landslagsledelse har ønsket tidlig start og sen avslutning, har NTF vært like tydelig i ønske om sen start og sen avslutning. Det kompromiss og den forutsigbarhet som nå foreligger, mener jeg samlet sett er en god løsning for norsk fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

Mest sett siste uken