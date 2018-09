Godset med viktig seier i bunnstriden

Mustafa Abdellaoue ble matchvinner da Strømsgodset slo Sarpsborg 1-0 og påførte østfoldingene deres sjette strake tap i serien.

Strømsgodset var avhengige av poeng for å få et lite pusterom i nedrykksstriden, og de leverte en solid kamp borte mot Sarpsborg.

Før kampen sto Strømsgodset med én borteseier i løpet av hele sesongen, og den kom i april mot Vålerenga. I de siste seks kampene har drammenserne gått av banen uten tre poeng. I søndagens oppgjør måtte de opp og fram mot et Sarpsborg-lag som ikke akkurat er i vinden om dagen. De står med fem strake tap serien, og seks med kampen mot Besiktas i europaligaen.

Mustafa Abdellaoue ble kampens helt da han enkelt ekspederte inn 1-0 på straffe minuttet før pause.

Sjansefattig

Førsteomgang var et stort gjesp fram til siste minutt, da Ole Jørgen Halvorsen og Amin Askar felte Lars Sætra etter et innlegg i feltet. Dommer Kristoffer Hagenes pekte på krittmerket, og Mustafa Abdellaoue sendte keeper i feil hjørne til 1-0 for drammenserne.

Sarpsborg-trener Geir Bakke var tydelig skuffet i pausen.

– Vi ser tufsete og bekymret ut. Det er første gang jeg er litt flau, det er folk som løser billett her og de fortjener mer, sa trener Geir Bakke til Eurosport.

Og før minuttet var gått av andre omgang, var Sarpsborg farlig frampå. Et innlegg fra høyrekant Ole Jørgen Halvorsen ble stusset og traff Patrick Mortensen i hodet, ned på armen og i mål. Dommer Kristoffer Hagenes var nådeløs og annullerte scoringen til frustrasjon for Sarpsborg-spillerne.

Begge lag skapte flere sjanser utover omgangen, men ingen endte i scoring. Etter 1-0 kan nedrykkstruede Strømsgodset nå puste noe lettere ut, tre poeng over nedrykksplassen. Sarpsborg ligger på 8.-plass med 32 poeng.

