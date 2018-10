Godset-stjerne: – Cupen har vært en bonus for oss

Strømsgodset og Lillestrøm tar en pause fra nedrykksdramaet i Eliteserien når de møtes til cupsemifinale på Marienlyst onsdag kveld.

I helgen tok Godset en livsviktig 2-0-seier hjemme mot Vålerenga. Den ga drammenserne fire poengs luke til Stabæk under nedrykksstreken. Lillestrøm gikk på sin side på en tung 2-3-smell i bortemøtet med Ranheim.

Det var romerikingenes første tap på fem kamper. LSK ligger på kvalifiseringsplassen og er to poeng foran Stabæk.

Onsdag håper Eirik Ulland Andersen at Strømsgodset greier å fortsette der de slapp mot VIF. Han scoret det ene målet i lørdagens seier.

– Vi gleder oss helt sykt til kampen. Det blir en fantastisk opplevelse. Mot Vålerenga gnistret det av oss, og vi spilte med en voldsom energi. Det er sånn vi vil se ut, sier han til godset.no.

– Det så ikke ut som vi hadde noe press på oss. Vi spilte med lave skuldre og koste oss utpå der. Forklaringen på det? Jeg synes vi har hatt en god uke og har fokusert på de riktige tingene. Vi har heller sett muligheter enn begrensninger, sier Ulland Andersen videre.

Positive opplevelser

Strømsgodset vant sist cupen i 2010. Drammenserne har slitt i serien, men i NM har de flere gode opplevelser i en ellers tung sesong.

– Cupen i år har egentlig vært en bonus for oss. Slike kamper passer oss litt, der vi møter gode lag i store anledninger, sier Ulland Andersen.

– Det er nå det gjelder. Vi har skikkelig lyst til å komme til den cupfinalen. Det håper jeg også hele Drammen har lyst til. Vi trenger støtten.

Jakter to strake

Lillestrøm er regjerende norgesmester. De gul- og svartkledde slo Sarpsborg 3-2 i fjorårets finale. I 1978 og 1986 sikret LSK seg finaleplass for annet år på rad. Den bragden håper LSK å kopiere i 2018.

– Med lyden vi lager på tribunen håper vi spillerne støtter opp med samme innsats, og at vi sammen viser oss fra vår beste side både på banen og tribunen. Og ikke minst: At vi etter kampen hører «cupen skal hjem til Lillestrøm» runge over Drammen by, sier Tony Johansen i Kanari-Fansen til lsk.no.

Lillestrøm har vunner NM-pokalen totalt seks ganger, mens Godset har gått hele veien fem ganger.

