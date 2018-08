Graham Hansen i storform da Norge knuste Slovakia

NRK-ekspert hyller Norges viktigste spiller før VM-skjebnen kan avgjøres mot Nederland.

SLOVAKIA - NORGE 0-4:

Wolfsburg-spilleren var, i likhet med tremålsscorer Lisa-Marie Utland, involvert i det aller meste Norge foretok seg fredag, og noterte seg for tre målgivende pasninger i 4-0-seieren.

Kantspillerens storspill fikk blant andre NRK-kommentator Carl-Erik Torp til å la seg begeistre.

- Det er få backer som klarer å ta henne når hun er rettvendt og setter fart. Der er hun helt unik, sa han underveis i kampen.

De tre poengene gjør at Martin Sjögrens mannskap har 18 poeng før den avgjørende gruppespillkampen mot Nederland på Intility Arena tirsdag.

Nederland topper gruppen med 19 poeng, og en annenplass i gruppa fører til playoff og en potensiell knallhard vei mot VM-sluttspillet i Frankrike neste år.

Gruppeseier gir direkteplass til mesterskapet i 2019.

Legger presset på seg selv

Synne Skinnes Hansen, som entret banen etter 80 minutter fredag, var svært fornøyd med storseieren over et sjanseløst Slovakia-lag.

Nå ser hun fram mot gruppefinalen tirsdag.

- Det blir en veldig spennende kamp mot Nederland. Ettersom vi vant denne kampen er det opp til oss selv å komme oss til VM. I forrige gruppespillkamp mot Nederland (0-1-tap) var det veldig jevnt, og jeg tror vi har gode muligheter. Vi håper på mye folk og god stemning, så skal vi sørge for å gjøre vårt beste, sier Skinnes Hansen til Nettavisen.

LSK-spilleren er svært takknemlig for at hun spiller, og ikke mot, Caroline Graham Hansen på landslaget.

TROA: Synne Skinnes Hansen, her fra en kamp i LSK-trøyen, sier de har alt i egne hender før gruppefinalen mot Nederland.

- Caro er en veldig viktig spiller for oss, og når hun er i form er hun et angrep for seg selv. Det viser hun med tre assists i dag. Hun er selvfølgelig en veldig viktig spiller for oss inn mot Nederland-kampen, medgir midtbanespilleren.

Utland-trippel

Det ble tidlig klart at tabelljumbo Slovakia hadde lite å stille opp med mot det norske mannskapet.

Allerede etter åtte minutter fikk Norge en gedigen mulighet da Guro Reiten fra fem meter skjøt via en slovakisk forsvarsspiller og til corner.

Tre minutter senere satt imidlertid den første scoringen for Norge da Lisa-Marie Utland dukket opp på bakre stolpe og trillet inn 1-0 fra kloss hold. HIGH FIVE: De norske fotballkvinnene kan nå sikre VM-billett ved seier mot Nederland tirsdag. Norge fortsatte å presse Slovakia langt tilbake i banen, og etter 22 minutter doblet Reiten ledelsen da hun smalt ballen opp i nærmeste hjørne etter pasning fra Graham Hansen. Hvilte Reiten Det ble raskt et spørsmål om hvor stor seieren ville bli, og etter 26 minutter noterte Utland seg for sitt andre mål for kvelden da en corner fra Graham Hansen fant pannebrasken til Rosengård-spilleren. Leine fikk grønt lys til Norge-spill Det norske mannskapet fortsatte å skape flere kjempesjanser, og kampen ble en fin anledning til å tilegne seg selvtillit før gruppefinalen mot Nederland på tirsdag. Slovakia var sjanseløse på playoff allerede før kampen etter å ha tapt alle de sju foregående kvalikkampene. Sjögren benyttet anledningen til å ta av Reiten allerede etter en times spill. LSK-spilleren blir svært viktig på tirsdag, i det som blir en kamp der Norge kan spikre VM-deltakelse ved seier. Utland spikret sitt tredje mål for kvelden da hun på pasning fra Graham Hansen økte til 4-0 etter 87 minutter.

