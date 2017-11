Gratis billetter til kvinnenes cupfinale

Å skaffe kampbillett til mennenes NM-finale i fotball kan være en vanskelig prosess. Et sete under kvinnenes cupfinale på Fornebu er derimot helt gratis.

På Norges Fotballforbunds nettsted kan klubber så vel som privatpersoner bestille inntil 40 gratis billetter til finalen mellom Avaldsnes og Vålerenga.

Vålerenga opplyser dessuten at billetter kan hentes på deres supporterbutikk på Valle.

Kvinnenes cupfinale spilles 18. november. Det er sponsorene Thon Hotels og Rema 1000 som sørger for gratis inngang for dem som ønsker det.

To uker etter kvinnenes finale gjør Lillestrøm og Sarpsborg om mennenes NM-pokal på Ullevaal stadion. Den kampen spilles, som alltid under mennenes cupfinale, for fulle tribuner.

Av i alt 27.000 billetter legges 17.750 billetter ut for salg; 8225 til Lillestrøm-supportere, 7025 til Sarpsborg-supportere og 2500 åpent. Billettene vil koste fra 450 kroner og oppover, avhengig av hvor på arenaen man vil sitte.

(©NTB)

Mest sett siste uken