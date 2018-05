Greizmann senket Marseille i Europa League-finalen

Antoine Griezmann (27) ble den store helten da Atletico Madrid vant Europa League-finalen mot Marseille.

MARSEILLE - ATLETICO MADRID 0-3:

Franskmannen som ryktes å være på vei til Barcelona i sommer viste onsdag kveld hvorfor han har vært en av Europas mest ettertraktede spillere de siste årene.

På Parc Olympique lyonnais, cirka 10 mil fra der Greizmann vokste opp, sørget han for at Atletico Madrid kunne løfte Europa League-trofeet for tredje gang siden 2010.

Atletico Madrid vant onsdagens finale mot Marseille 3-0. Griezmann scoret to av målene, mens Gabi la på til 3-0 like før slutt.

- Han er ustoppelig, uttalte MAX-kommentator Asbjørn Myhre da franksmannen satte inn sin andre scoring for kvelden i starten av andre omgang.

Griezmann var selv strålende fornøyd etter å ha kunne løfte Europa League-trofeet sammen med sine lagkamerater.

- Jeg er veldig glad. Jeg har jobbet i mange år for å kunne oppleve et slikt øyeblikk. Jeg reiste ut da jeg var 14 år for å kunne gjøre dette, sier Griezmann, ifølge UEFA.

Forsvarstabbe av Marseille



Marseille så tidlig ut til å kunne gi Atletico god kamp om seieren. Det var nemlig det franske laget som startet best og allerede etter fire minutter fikk de en kjempesjanse da Valère Germain ble spilt alene gjennom. 28-åringen klarte imidlertid ikke ta vare på sjansen og blåste ballen over tverrliggeren.

Etter en lovende Marseille-start kom spanjolene mer med i kampen og da 21. minutter var spilt utnyttet Atletico en grov feil i forsvaret til franskmennene.

André-Frank Zambo Anguissa var alt annet enn imponerende da han mistet ballen i farlig sone etter en noe hard pasning fra Marseille-keeper Steve Mandanda. Ballen ble rask snappet opp av Gabi som umiddelbart spilte fri Griezmann. Alene med keeper gjorde sistnevnte ingen feil da han sendte Atletico opp i ledelsen.

Payet tok på pokalen - byttet ut med skade

Det så på ingen måte lysere ut for Marseille da lagets stjernespiller Dimitry Payet måtte byttes ut med skade ti minutter senere.

På forhånd var det usikkert om Payet i det hele tatt kunne spille kampen på grunn av en skade i skinkestrengene og i finalen så det ut til at den franske landslagsspilleren slo opp den samme skaden.

I sosiale medier var det imidlertid mange som bet seg merke i episode med Payet allerede før kampstart.

Det har lenge vært en uskreven regel at det bringer ulykke å berøre pokalen før finalen, og det var derfor mange som la merke til at Payet gjorde nettopp dette da han gikk ut på banen i Lyon onsdag kveld.

Payet tok på troféet på vei ut.

Payet må ut med skade etter en halvtime. — Petter Veland (@ViasportVeland) 16. mai 2018

En ting som i hvert fall er sikkert er at Payet ikke hadde mye lykke i onsdagens finale.

Scoret to etter pause



Ikke uventet fikk Marseille det tøft uten Payet på banen.

Like etter pause la Griezmann på til 2-0 for Atletico. Marseille forsøkte å legge press på spanjolene mot slutten av kampen, men i stedet økte Gabi på til 3-0 med en markkryper ett minutt før slutt.

Dermed var det Atletico Madrid som til slutt kunne løfte Europa League-trofeet i regnværet i Lyon.

Mest sett siste uken