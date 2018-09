Greske Anastasiou hevder å være aktuell for RBK-jobb

Men Rosenborg avviser spekulasjonene.

Tidligere Panathinaikos-trener Giannis Anastasiou hevder i et intervju med italienske Gazzetta dello Sport at han er aktuell for Rosenborg.

Dagbladet omtalte saken torsdag morgen.

Intervjuet med Anastasiou er også sitert i flere greske medier og 45-åringen sier at det har vært kontakt med Rosenborg om jobben.

Rini Coolen er for tiden midlertidig trener i Rosenborg, etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken fra jobben tidligere denne sesongen.

- Rosenborg har ikke ansatt en trener ennå, og vi har satt opp en avtale hvor vi skal snakke sammen, sier den greske treneren til Gazzetta.

I artikkelen framgår det at den greske treneren angivelig skal være på en såkalt kortliste over mulige kandidater til jobben hos trønderne.

RBKs styreleder Ivar Koteng avviser imidlertid disse påstandene.

- Det er feil. Jeg har aldri hørt om ham, sier han til Dagbladet.

Anastasiou har fem landskamper for Hellas fra sin spillende karriere og var innom klubber som Ajax, Roda og Anderlecht.

Som trener vant han den greske cupen to ganger med Panathinaikos i 2013 og 2014, før han fikk sparken fra klubben i 2015.

Han har også trent Roda i Nederland og Kortrijk i Belgia, i henholdsvis 2016 og 2017. 45-åringren står for tiden uten jobb.

Mest sett siste uken