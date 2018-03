Griezmann herjet for Atletico

Måltyven Antoine Griezmann scoret ikke mindre enn fire ganger da Atlético Madrid feide over Leganés med 4-0 i spansk fotball onsdag.

Franskmannen sto med 11 ligascoringer foran onsdagens hjemmekamp. Der ble statistikken forbedret betraktelig.

Griezmann var kampens gigant og scoret to ganger før og to ganger etter pause.

Med til historien hører det at Griezmann også gjorde hat trick da Atletico slo Sevilla 5-2 i ligaen søndag. Franskmannen er den første spilleren som scorer hat trick for hovedstadsklubben i to påfølgende ligakamper siden århundreskiftet.

Onsdagens Griezmann-show holder liv i Atleticos håp om ligagull. Kun fire poeng skiller opp til ligaleder Barcelona, som riktignok har én kamp til gode.

Tabelltreer Real Madrid er samtidig ti poeng bak hovedstadsrivalen.

Sevilla klatret på sin side til femteplassen på tabellen etter 1-0-seier borte mot Malaga onsdag. Joaquín Correa ble matchvinner. Villarreal ville holdt Sevilla bak seg med seier mot Eibar, men røk 0-1 på bortebane.

Valencia kunne på sin side klatret forbi tredjeplasserte Real Madrid, men misbrukte den sjansen i 1-1-kampen mot Athletic Bilbao.

