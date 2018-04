Griezmann og Ronaldo scoret i Madrid-derbyet

Det endte uavgjort mellom Real Madrid og Atlético Madrid.

REAL MADRID - ATLÉTICO MADRID 1-1:

Cristiano Ronaldo scoret først, men Antoine Griezmann og Atlético Madrid slo tilbake i Madrid-derbyet. Dermed endte det 1-1 mellom Real Madrid og Atlético Madrid, søndag ettermiddag.

Det er et resultat bortelaget trolig er mest fornøyd med etter kampslutt. Laget beholder dermed forspranget på byrivalen på La Liga-tabellen, og styrer mot sølv i ligaen bak suverene Barcelona.

Se høydepunkter fra kampen nederst i saken.

Snytt for straffespark?

Real Madrid var best fra start, og Cristiano Ronaldo kunne scoret allerede før det var spilt ti minutter i Madrid-derbyet. Sergio Ramos stusset en corner bakover i feltet. Der dukket portugiseren opp, men Jan Oblak i Atlético-buret reddet.

To minutter senere ropte hjemmelaget på straffespark da Toni Kroos gikk i bakken. Tyskeren ble felt av Juanfran. Reprisen viste at Kroos faktisk tråkket Juanfran på foten. Kroos var uansett først på ballen, før det ble kontakt mellom spillerne.

Viasat-kommentator Petter Veland synes situasjonen var vanskelig å bedømme, men holdt en knapp på at hvittrøyene ble snytt for et straffespark.

- Det er en forseelse. Det synes jeg ikke det noen tvil om, sa han, før han etter å ha sett reprisen ikke var like skråsikker.

- Det er en vanskelig situasjon for dommeren. Vi får nøye oss med å si det, kommenterte Veland.

Situasjonen ble avsluttet av at Marco Asensio hamret ballen i tverrliggeren og over mål.

SCORET: Cristiano Ronaldo scoret mot Atlético Madrid.

To raske mål

Også i motsatt ende ble det skapt sjanser. Først fikk Diego Costa et mål annullert etter å ha felt Ramos i forkant av målet. Deretter var den en god redning fra Keylor Navas som hindret angriperen å gjøre mål for gjestene.

Før omgangen var over, hadde både Marcelo og Casemiro også store muligheter, men lagene gikk utrolig nok til pause på stillingen 0-0.

Etter hvilen skjedde det som måtte skje. Ronaldo, som har scoret mål for gøy den siste tiden, hamret vertene i ledelsen.

Kort tid etter svarte likevel gjestene. Etter noe klabb og babb, var det Antoine Griezmann som fikk fyrt ballen i nettet til 1-1. De rød-hvite kunne også gått opp i 2-1 like etter, men en god redning fra Navas stoppet Kokes avslutning.

Hjemmelaget tok over spillet etter 1-1-målet. Laget slet likevel med å skape de veldig store sjansene. På overtid fikk Ramos to sjanser - først på frispark, deretter etter corner. En strålende Oblak reddet, og sørget for at kampen endte med ett poeng til hvert lag.

Høydepunkter fra kampen (med tillatelse fra Viasat):

