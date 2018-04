Grusom keepertabbe avgjorde: Rosenborg enda nærmere toppen

Svak inngripen fra Espen Bugge Pettersen bidro til fjerde strake seier for trønderne.

STRØMSGODSET - ROSENBORG 0-1:

MARIENLYST STADION (Nettavisen): Rosenborg fortsetter klatringen på tabellen i Eliteserien og er oppe på andreplass etter en sterk seier borte mot Strømsgodset søndag.

Rundens storkamp ble spilt på Marienlyst. Det ble som ventet en tett og jevn batalje.

Avgjørelsen falt dog allerede etter 32 minutter. Mike Jensen bestemte seg for å fyre av et langskudd fra drøyt 25 meters hold, og det viste seg å være lurt.

Skuddet gikk midt på Bugge Pettersen, men Godset-keeperen klarte ikke å stoppe det. Han slo ballen i eget nett.

- Det er ikke noe å spekulere i, det er en kjempetabbe. Den ballen der skal jeg ta ti av ti ganger, sa Bugge Pettersen til Eurosport.

- Den flakker litt, det gjør de ballene, hva skal jeg si? Det er jo rævva, la veteranen til da han fikk se situasjonen på nytt.

Desto mer tilfreds var Rosenborgs matchvinner.

- Det var en tøff kamp, dette er et vanskelig sted å spille. Selvsagt, nå i etterkant er vi veldig fornøyd med å få med oss tre poeng. Det blir for drøyt å si at det var fortjent, så disse poengene skal vi være godt fornøyde med, kommenterte Mike Jensen.

ENESTE MÅLSCORER: Rosenborgs Mike Jensen og laget feirer etter det eneste målet i Drammen mot Strømsgodset.

Slurvete

Det var en slurvete første omgang med feilpasninger fra begge lag. Tempoet var også lavt innledningsvis, men lagene skapte likevel en halvsjanse hver etter de første 20 minuttene.

Etter seks minutters spill skjøt Eirik Ulland Andersen et frispark knallhardt inn fra skrå vinkel, men André Hansen bokset greit unna.

15 minutter senere var Nicklas Bendtner farlig frempå etter litt klabb og babb på en corner, men avslutningen sleivet dansken utenfor. Dette var også det eneste og skrive hjem om i tillegg til scoringen til Mike Jensen.

Temperatur

Om temperaturen og tempoet ikke var tilstede i første omgang, så var det definitivt det i den andre. Ved flere tilfeller barket spillerne sammen etter noen tøffe dueller.

I andre omgang kom Strømsgodset ut i hundre, og var nære ved å utligne etter et skudd fra Eirik Ulland Andersen. Godset spilleren dunket til fra langt hold, og Hansen fikk så vidt bokset ballen via tverrliggeren.



Drammenserne fortsatte presset sitt utover i omgangen og skapte flere sjanser, men trønderne forsvarte seg godt.

I sluttminuttene ble det virkelig et trykk fra Godset sin side hjulpet frem av Godsetunionen og resten av hjemmesupporterne fra Marienlyst.

TØFFE TAK: Rosenborg-back Birger Meling ble taklet av Strømsgodsets Bassel Jradi i en kamp med flere omdiskuterte situasjoner.

Men Rosenborg greide å ri av stormen. De tre poengene ble med Kåre Ingebrigtsen og hans gutter hjem til Lerkendal.

Neste kamp for Godset å revansjere seg er borte mot Bodø/Glimt søndag, mens Rosenborg skal vise hvem som er størst i Trondheim når de møter Ranheim på lørdag.

