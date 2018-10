Guardiola: - Ikke mulig å trene et annet lag i England

Mange Premier League-klubber kunne nok tenkt seg Josep Guardiola (47) på trenerbenken, men det blir nok kun med drømmen.

Spanske Josep Guardiola er av mange ansett som verdens beste manager. Den tidligere midtbanespilleren hadde stor suksess under sin tid i Barcelona og gjorde også en god jobb som trener i Bayern München.

I 2016 overtok han rollen som manager i Manchester City og sist sesong ledet han den engelske klubben til en overlegen Premier League-tittel.

- Ikke mulig å trene et annet lag



Det er nok mange som kunne tenke seg å se Guardiola som manager i nettopp sin klubb, men i en podcast med den spanske journalisten Guillem Balague for BBC, sier spanjolen at det trolig aldri blir aktuelt for ham å lede en annen klubb i Premier League, enn Manchester City.

- Jeg vil være en «Mancunian» resten av livet. Jeg føler meg elsket av folket her. Det er ikke mulig for meg å trene et annet lag, sier han.

- Jeg vil gjøre det enda bedre her, forføre fansen og gjøre City til en bedre og sterkere klubb. Jeg vil gi dem tro på at vi kan bli enda bedre.

Både før han endte opp i Bayern München og i Manchester City, ble Guardiola koblet med byrivalen til de lyseblå, Manchester United.

Det ble lenge spekulert i at tidligere United-manager sir Alex Ferguson hadde et ønske om at Guardiola skulle bli hans arvtager i klubben, men slik gikk det ikke.

Bra forhold til United-fansen



Manageren sier i podcasten at han ikke har noe problem med United, selv om han nå utelukker å lede laget en gang i framtiden.

- Forholdet er ganske bra. Jeg går ikke så mye ut, jeg er mest hjemme, på jobb, eller ute på en restaurant, men rivaleriet mellom klubbene er nødvendig, sier Manchester City-manageren.

- Det folk synger eller sier om meg, er normalt. Det er respekt, og aldri noe vold mellom klubbene. Det United-fansen sier om meg, er forståelig og ikke noe problem for meg, sier spanjolen videre.

Guardiola og City har fått en knallstart i Premier League også denne sesongen og står med 23 poeng etter de første ni rundene. Liverpool følger imidlertid tett med like mange poeng, mens Chelsea har 21 poeng.

Manchester United på sin side har vært gjennom en turbulent tid og ligger som nummer 10 i Premier League, med 14 poeng så langt.

Som Barcelona-trener vant Guardiola La Liga tre ganger og Champions League to ganger. I Bayern München vant han ligaen tre ganger, mens han så langt i City har én Premier League-tittel og én ligacuptittel.

