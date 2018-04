Guardiola hevder at City fikk Pogba-tilbud

Manchester City-sjefens utspill setter fart i ryktene om en splid mellom Manchester United-profilen og manager José Mourinho.

På en pressekonferanse fredag kom Manchester City-manager Josep Guardiola med mildt sagt oppsiktsvekkende informasjon om én av erkerivalens største stjerner, den franske midtbanemannen Paul Pogba.

Manchester United-profilen har vært offer for en rekke spekulasjoner den siste tiden og fra England har det blant annet blitt spekulert i en splid mellom franskmannen og United-manager José Mourinho.

- Fikk tilbud om Pogba



Ifølge Guardiola så tok Pogbas agent, Mino Raiola, kontakt med City så sent som i januar, for å tilby klubben sjansen til å hente spilleren.

- For to måneder siden fikk jeg tilbud fra Raiola om å hente både Pogba og Henrikh Mkhitaryan. Hvorfor? hevder Guardiola ifølge Daily Mail.

- Han (Raiola) var interessert i at begge spillerne skulle spille for oss. Pogba er en utrolig spiller, en topp, topp spiller, sier spanjolen.

Uttalelsen til Guardiola setter ny fart i ryktene om at Pogba og Mourinho kan ha kommet på kant og at stjernens framtid i United er usikker.

VEKKER OPPSIKT: Josep Guardiola seneste uttalelse om Manchester United-profilen Paul Pogba skape rreaksjoner.

Ifølge Daily Mail skal Raiolas tette oppfølging av sine spillere være ansett som et problem i United. Agentens hyppige besøk på treningsanlegget blir sett på som en forstyrrelse og det faller heller ikke i god jord at Raiola har sterke meninger om hvem som burde spille, og ikke spille.

I tillegg til Pogba, har Raiola også United-spissen Romelu Lukaku i stallen. Nevnte Mkhitaryan, som i januar ble solgt til Arsenal, benytter også den omstridte italieneren som agent.

Pågående feide



Samtidig blir det også nevnt at forholdet mellom Guardiola og Raiola lenge skal ha vært kjølig. Raiola skal nylig ha omtalt City-manageren som en «feiging og en hund», og feiden de to imellom skal ha sin bakgrunn i måten Zlatan Ibrahimovic, som Raiola også representerer, ble behandlet av Guardiola under sin tid i den spanske storklubben Barcelona.

Guardiolas uttalelser fredag kan fort vise seg å være en liten hevnaksjon mot Raiola, og avsløringen kan fort skape mer uro hos rivalene United.

- Raiola må beskytte spillerne sine, og han burde vite at han ikke kan komme til en fyr som meg med slike forslag, en hund, sier Guardiola.

- Det å sammenligne meg med en hund, det er ille. Han eier ikke respekt for hunder. Til syvende og sist har folk oppdaget min hemmelighet, jeg er en dårlig fyr, jeg er feig, sier spanjolen ironisk videre om uttalelsene.

Manchester City og Manchester United møtes til kamp lørdag, en kamp som kan avgjøre ligatittelen i Premier League. Med seier over rivalene kan de lyseblå sikre seg tittelen med hele seks kamper igjen å spille.

Guardiola har imidlertid flere hensyn å ta før det møtet. Etter onsdagens 3-0-tap for Liverpool i Champions League-kvartfinalen, trenger City sine nøkkelspillere friske og uthvilte før den viktige returkampen tirsdag.

Mest sett siste uken