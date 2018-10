Haaland scoret seiersmålet for Molde mot Bodø/Glimt

Haaland scoret og ble slått i ansiktet av Bodø/Glimts José Isidoro.

BODØ/GLIMT - MOLDE: 0-1

Stortalentet Erling Braut Haaland ble matchvinner for Molde, på bortebane mot Bodø/Glimt søndag. Den 18 år gamle angriperen var på rett sted til rett tid da han ventet i returrommet og snappet opp ballen i det 55. minuttet. Dermed har Molde tatt sin fjerde strake seier i Eliteserien.

Ti minutter før slutt skulle Haaland igjen havne i rampelyset, men denne gangen ikke av sportslige grunner. Bodø/Glimts høyreback, José Isidoro, bestemte seg for å slå Molde-spilleren i ansiktet, like etter en intens duell mellom Haaland og spanjolen.

Dommeren fikk ikke med seg slaget og dermed ble ikke Isidoro tildelt for hendelsen, som Bernt Hulsker mente var et soleklart rødt kort.

- Det er et slag og det er jo et rødt kort på Isidoro. Det der er rødt kort, ferdig! sa fotballekspert, Bernt Hulsker, fra Eurosport-studioet.

Det var dog uenigheter i studioet om Haaland faktisk ble slått til, eller om det ikke kunne regnes som et slag. Tidligere landslagskeeper, Thomas Myhre, mente blant annet at Isidoros fremstøt ikke kan regnes som et slag.

Gult til Haaland, Isidoro gikk fri

Haaland gikk hardt inn i duellen med Isidoro i forkant av Glimt-spillerens slag, som førte til at unggutten fikk tildelt et gult kort for oppførselen sin på banen.

Isidoro fikk tildelt et gult kort senere i kampen da han feide ned en Molde-spiller. Det kan dermed diskuteres om det gulkledde laget burde få fullført kampen med elleve mann.

Blander seg inn i nedrykksstriden

Med seieren over Bodø/Glimt ligger Molde på en 3.-plass på tabellen i Eliteserien, med 46 poeng. Rosenborg leder den norske ligaen og står oppført med 53 poeng, med like mange kamper spilt. Brann innehar 2.-plassen i ligaen, med 49 poeng og en kamp mindre spilt.

Bodø/Glimt gikk på sitt tredje strake tap og blander seg inn i nedrykkskampen. Tre poeng skiller ned til Stabæk som har falt under streken.

