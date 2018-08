Haaland solgt til RB Salzburg

Erling Braut Haaland forlater Molde etter inneværende sesong.

Erling Braut Haaland har signert for Red Bull Salzburg, men fullførerer sesongen i Molde.

Det bekrefter eliteserieklubben i en pressemelding lørdag.

- Det betyr mye for klubben, gutten sjøl og laget at han får spille her ut. Han har valgt en god klubb som tenker langsiktig, og spiller i Europa League og Champions League hvert år. Erling gjør en jobb for laget, og vi får se ham mye utover høsten, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

18-åringen har markert seg meget positivt denne sesongen og scoret ni elitseriemål på ti kamper fra start og seks som innbytter.

OFFIZIELL: Erling #Haland unterschreibt einen Fünfjahresvertrag und stößt im Winter zu uns! #inundaut Details: https://t.co/3bndcK25Vd //

OFFICIAL: We sign Erling #Haaland on a five-year deal from Molde FK! Erling will join our team in January transfer window. pic.twitter.com/TLXk4syQ4l — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 18, 2018

Speidet på av United



Det har lenge vært ryktet at Håland kunne være på vei vekk fra Molde etter at flere speidere ble observert på Molde-kampene. En av de speiderne var Tommy Møller Nielsen fra Manchester United, som så Haaland gjøre fire mål mot Brann.

Italienske Juventus skal tidligere i sommer også ha lagt inn bud på Haaland, som ble avslått, og det har lenge sett ut til å være en drakamp mellom flere store europeiske klubber rundt 18-åringens signatur.

Tidlig i august kom meldingen om at Molde hadde akseptert et bud, og at Haaland og hans far, Alf-Inge, hadde reist ned til klubbn det gjaldt. Senere samme dag bekreftet Ole Gunnar Solskjær at det var snakk om Red Bull Salzburg.

- Vi er fornøyd med budet Salzburg har kommet med. Nå er det opp til klubben og Erling å bli enig. Helt fra da Erling kom til oss har vi visst at han kom til å forlate oss på et tidspunkt. Så får vi se om det blir nå eller snart, sa Molde-treneren til NRK.

Kan bli tidenes dyreste elitseriesalg

Til Nettavisen bekreftet Alf-Inge Håland torsdag at han og sønnen var på plass for samtaler med klubben det gjaldt, og har siden kommet til enighet med Salzburg rundt en overgang.

Tidligere meldte Eurosport at budet fra Salzburg er på 60 milioner kroner, men at sluttsummen kan bli 100 millioner kroner over tid. Skulle dette bli en realitet vil Håland bli tidenes dyreste spiller solgt fra en norsk klubb.

Enn så lenge er det fortsatt John Carew som er tidenes dyreste som er solgt ut av landet. Valencia bladde opp nemlig 75 millioner kroner til Rosenborg da de kjøpte Carew i 2000.

I Red Bull Salzburg blir Erling lagkamerat med en annen tidligere Molde-spiller, Fredrik Gulbrandsen. Red Bull Salzburg ligger på førsteplass i serien i Østerrike etter de tre første serierundene.

