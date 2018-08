Håland herjet da Molde slo skotske Hibs

Molde og Erling Braut Håland gjorde jobben, men nå venter sterke Zenit St. Petersburg og deres trener Roberto Mancini i playoff.

MOLDE - HIBERNIAN 3-0:

Molde er videre til playoff i Europa League etter at skotske Hibernian ble slått 3-0 på Aker Stadion torsdag.

Erling Braut Håland gjorde seg nok en gang bemerket med to mål og en målgivende pasning for vertene.

- Det var en slitekamp. Vi møtte et direkte, hardtarbeidende lag. Vi har ofte hatt trøbbel med det. Dette var en lagseier, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter kampslutt.

Sjokkresultat i St. Petersburg



Siste hinder før et eventuelt gruppespill blir Zenit St. Petersburg, som gjennom en vanvittig opphenting mot Dinamo Minsk tok seg videre, til tross for 0-4-tap i første kamp.

Roberto Mancinis menn hentet opp gjestenes 4-0-ledels og sikret seg ekstraomganger, selv om Leandro Paredes ble utvist på stillingen 2-0.

Etter blant annet tre mål fra den russiske VM-helten Artyom Dzyuba viste resultattavla smått utrolige 8-1 etter 120 minutter.

Håland-show



I Molde var et snaut kvarter passert da Molde spilte seg fram til kampens første store sjanse. Etzaz Hussain fant Kristoffer Haugen ute til venstre med en nydelig pasning. Haugen la dermed ballen inn til Håland, som headet like utenfor.

Ti minutter før pause skulle det lykkes for stortalentet. Fredrik Aursnes slo ballen på hodet til Ruben Gabrielsen, som headet ballen inn igjen i feltet til Håland, som stanget inn 1-0.

Midtveis i andre omgang var Håland på farten igjen. Først dro Eirik Hestad seg forbi flere Hibs-spillere, før han sendte ballen videre til Håland.

Stortalentet pirket ballen forbi Hibs-keeper Adam Bogdan, og foran mål dukket Fredrik Aursnes opp og satte enkelt inn 2-0.

GOD: Eirik Hestad spilte en god kamp på Aker Stadion torsdag.

Etter 72 minutter fikk gjestene en gigantisk sjanse til å redusere, etter at keeper Andreas Linde feilberegnet et innlegg fullstendig. Lewis Stevenson tok ned ballen nog la den inn igjen til Jamie Maclaren, som headet ballen i stolpen.

I stedet kunne Håland sette inn sitt andre og Moldes tredje for dagen minutter senere. Innbytter Petter Strand gikk for et skudd, som ble blokkert. Håland var mest på hugget på returen, tok med seg ballen forbi Bogdan og satte inn 3-0.

Molde møter vinneren av Zenit St. Petersburg og Dinamo Moskva i playoff til Europa League. I den kampen pågår det nå ekstraomganger etter at Zenit hentet opp Dinamos 4-0-ledelse fra den første kampen.

