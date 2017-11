Halvorsen forlenger kontrakten med Sarpsborg 08

30-åringen har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2020-sesongen.

Ole Jørgen Halvorsen (30) fortsetter karrieren i Sarpsborg 08 ut 2020-sesongen. Det bekrefter klubben på sine nettsider tirsdag.

- Det var deilig å få dette ut av verden. Forhandlingene gikk knirkefritt. Jeg er selvfølgelig strålende fornøyd med å være en del av det som skjer i Sarpsborg 08 om dagen, sier Halvorsen til klubbens nettsider.

Etter flere år i andre klubber, vendte Halvorsen tilbake til Sarpsborg 08 foran 2017-sesongen. Det har så langt vært en stor suksess, og han belønnes altså nå med en ny kontrakt.

- Ole Jørgen står for veldig mye av det vi er ute etter. Han har vært strålende etter at han kom tilbake. For oss er dette en langt viktigere signering enn å hente en ny spiller utenfra. Dette gir oss kontinuitet og forutsigbarhet, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Halvorsen og Sarpsborg 08 ligger i skrivende stund på tredjeplass i Eliteserien, tre poeng bak Molde som er på sølvplass. Med to kamper igjen å spille, er det med andre ord gode muligheter for at laget tar medalje.

I tillegg har klubben sikret seg en plass i cupfinalen. Der venter Lillestrøm på motsatt banehalvdel.

