Har mottatt gigantbud på Wembley

Det engelske fotballforbundet kan være i ferd med å selge landslagets storstue.

Den steinrike Fulham-eieren Shahid Kahn skal ha lagt inn et bud for å kjøpe den engelske fotballstadion Wembley, melder britiske medier.

Kahn skal ha en formue på rundt 6,25 milliarder pund.

Ifølge London Evening Standard skal Kahn, som også eier det amerikanske NFL-laget Jacksonville Jaguars, ha lagt inn et bud på rundt 500 millioner pund og FA bekrefter at de har mottatt et bud.

Det tilsvarer rundt 5,5 milliarder norske kroner.

Hvis avtalen skulle gå igjennom er det ventet at det vil bli spilt flere NFL-kamper i London og det kan også bety at et NFL-lag med sete i den engelske hovedstaden kan se dagens lys, ifølge Evening Standard.

Et eventuelt slag vil trolig også bety at det engelske landslaget i fotball kommer til å spille færre kamper på Wembley i årene framover, men det vil ikke utelukke laget fra å spille sine viktigste kamper der.

Nye Wembley sto klar i 2007 og kostet rundt 800 millioner pund. Arenaen har en kapasitet på 92.000 tilskuere og er den største i England.

Det er det engelske fotballforbundet som nå eier Wembley og forbundet har fortsatt en gjeld på rundt 150 millioner pund på stadion.

London Evening Standard skriver videre at Kahn de siste seks månedene skal ha hatt hemmelige samtaler med Martin Glenn i FA og at partene skal være enig om en avtale. Denne avtalen må imidlertid godkjennes av styret før et kjøp av Wembley kan bli endelig, melder avisen videre.

Det engelske forbundet mener at en ny eier, med dype lommer, kan bruke mer ressurser på å vedlikeholde og forbedre arenaen.

