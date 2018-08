Hardt ut mot Zlatan etter kunstgressutspill

Tidligere eliteseriespiller mener Zlatan Ibrahimovic sitt utspill er latterlig.

Tidligere denne uken uttalte Zlatan Ibrahimovic at han ikke er spesielt begeistret for kunstgressbaner og at han kommer til å stå over enkelte kamper.

- Alle baner med kunstgress er dårlige for meg. Det er ergerlig at vi spiller visse kamper på kunstgress. Fotball ble ikke skapt for å bli spilt på kunstgress, sa spissveteranen.

- Inntil videre står jeg over kamper på kunstgress. Unntaket var et kort innhopp i Portland, og det var det verste kunstgresset jeg noensinne har spilt på.

Også i lørdagens bortemøte med Seattle Sounders sto Zlatan over.

- En vits

Nå får svensken kritikk av blant andre tidligere MLS- og Strømsgodset-spiller Jeb Brovsky.

- Jeg skjønner det. Kunstgress er ikke optimalt, men spillere får utbetalt millioner og er ikke villige til å spille 90 minutter på kunstgress. Det er for meg en vits. Du har spillere som tjener et minimum som ville spilt barfot på en bane med knust glass og rustne skruer, skriver Brovsky på Twitter.

UT MOT ZLATAN: Jeb Brovsky skjønner lite av Zlatan Ibrahimovic sitt utspill mot kunstgress.

Får støtte

Ifølge Aftonbladet får Ibrahimovic også støtte, blant annet fra LA Times' Galaxy-ekspert Kevin Baxter, som driver podcasten Corner of the Galaxy.

- Fyren røk nesten alle bånd i beinet sitt, og du tror dette handler om penger. Det handler om sikkerhet og helse, for en mann som ikke har lang tid igjen i denne ligaen. Dette er ikke Ibrahimovic sin feil. Han har fortjent retten til å bestemme over kroppen sin, svarer Baxter.

Jørgen Skjelvik og Ola Kamara spilte hele lørdagens kamp, som Galaxy tapte 5-0.

Zlatan Ibrahimovic ligger på delt andreplass på toppscorerlisten i MLS, sammen med Bradley Wright-Phillips på 15 mål.

Bare Atlantas Josef Martinez har scoret flere med sine 26 mål.

