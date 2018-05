Hareide åpner for Norge-comeback

Åge Hareide avviser ikke at det kan bli aktuelt å gå løs på en ny periode som norsk landslagssjef i fotball.

I et intervju med Dagbladet vedgår 64-åringen, som har kontrakt som dansk landslagssjef fram til etter fotball-EM i 2020, at han ser for seg mange flere år på trenerbenken.

– Jeg føler meg ikke gammel, jeg har bare en gammel rygg, sier Hareide til avisen.

I desember 2008 avsluttet han sin første periode som norsk landslagssjef etter å ha vært nær å lede laget til to sluttspill. Kanskje seiler han opp som en het kandidat til samme jobb dersom Lars Lagerbäck gir seg foran VM-kvalifiseringen i 2020.

Svensken har kontrakt med Norges Fotballforbund fram til 2019, med automatisk forlengelse dersom Norge spiller seg fram til EM-sluttspillet året etter.

Hareide vil ikke utelukke noe, og sier følgende om muligheten for at han går tilbake til sin tidligere jobb:

– Hvorfor ikke. Jeg kan godt ta Norge etter 2020 om muligheten byr seg.

I tiden som kommer handler alt om å forberede Danmark best mulig til sommerens VM-sluttspill i Russland.

