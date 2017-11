Hareide tordnet mot irsk journalist: - Du er en skam

Danmarks norske landslagssjef ga klar beskjed til en irsk journalist etter seieren mot Irland, skriver TV 2.

Tirsdag kveld sikret Danmark seg en plass i fotball-VM etter å ha rundspilt Irland i det som til slutt endte med en 5-1-seier til danskene.

Etter kampen var det dog ikke bare god stemning for Danmarks norske landslagssjef, Åge Hareide.

Les også: Hylles av Hareide: - Han er en av verdens ti beste

- En skam



TV 2 skriver at nordmannen hisset seg opp i møte med en irsk journalist.

Ordvekslingen mellom de to ble fanget på kamera, og man kan høre Hareide tordne mot journalisten.

- Måten du snakker til meg på, er skammelig, sa Hareide ifølge TV 2.

TIL VM: Åge Hareide og hans danske landslag sikret seg en plass i fotball-VM i Russland.

- Jeg vil ikke gi deg en kommentar, for du er en skam for pressen. Måten du snakker til folk på, er skammelig. Du spør om det var dårlig for internasjonal fotball? Vi viste det i dag, fortsatte Hareide, som var tydelig irritert over spørsmål om det var negativt at Danmark tok seg videre til VM.

Les også: Brennhet Eriksen sendte Danmark til VM

Målløst i første kamp



Oppgjøret i Parken i Danmark endte 0-0, og etter kampen med Hareide møtt med spørsmål om kampen var dårlig reklame for internasjonal fotball, skriver The42ie.

- Jeg vet ikke hva du forventer av internasjonal fotball. Hva er problemet? Du kan si hva du vil, men jeg ville ikke sagt det. Nei, jeg synes ikke det var en dårlig kamp. Vi skapte sjanser, sa Hareide etter 0-0-kampen.

- Vi hadde ballen 65 prosent av tiden. Vi spilte godt nok til å vinne. Hvis vi spiller like godt i Dublin, så kommer vi til å vinne. Du kan si hva du vil om fotball, det er ditt valg. Men jeg har min mening, fortsatte han.

I ettertid kan man slå fast at Hareide traff blink med spådommen om seier i Dublin.

Rundspilt



Etter 0-0 i det første oppgjøret, la Irland press på danskene da de tok ledelsen i kampen. Danmark lot seg likevel ikke stresse, og slo nådeløst tilbake. Til slutt endte kampen altså 1-5.

- Vi ble ikke stresset. Vi fortsatte å spille vårt spill, og vi fant rommet som vi ikke fant i første kamp. Den mentale styrken vi viser i en sånn situasjon viser at det er et lag som har vært sammen lenge, sa Hareide etter kampen.

Mest sett siste uken