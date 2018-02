Harry Kane satte Champions League-rekord - knuser Messi og Ronaldo

Engelskmannen ble historisk med sin redusering i det nervepirrende oppgjøret mot Juventus.

Harry Kane sto sammen med Christian Eriksen nok en gang for overskriftene da Tottenham snudde 2-0 til 2-2 i Torino.

Mauricio Pochettinos menn fikk en fryktelig start på kampen, og allerede etter ni minutter hadde Juventus' Gonzalo Higuain scoret to mål for vertene.

Kane reduserte imidlertid med en kald avslutning i det 35. minutt, før Eriksen utlignet med et briljant frispark etter 71 minutter.

Dermed er Tottenham fortsatt ubeseiret etter de syv første kampene i Champions League denne sesongen.

Da Harry Kane rundet Buffon og trillet ballen i det åpne målet, ble den engelske landslagsangriperen den første spilleren i historien til å score ni mål på sine ni første Champions League-kamper.

9 - Harry Kane has scored more goals in his first nine Champions League appearances (9) than any player in the history of the competition, ahead of Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba & Diego Costa (8). Greatest. #JUVTOT #UCL pic.twitter.com/b7RCpdRrwn