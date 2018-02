Molde lagde søndag potetmos av hviterussiske Dinamo Brest. Det skal Thomas Amang (20) ha mye av æren for.

MOLDE - DINAMO BREST 4-1:

MARBELLA (Nettavisen): Unggutten, som fylte 20 for bare halvannen uke siden, var i fyr og flamme mot hviterusserne i Marballa søndag

Amang scoret tre av målene i Moldes 4-1-seier mot Dinamo Brest. Fredrik Brustad sto for det siste.

Dermed viser Molde gode tegn kort tid før alvoret braker løs i Eliteserien.

- Takker Gud



Hat trick-helten mener det ble en tøff kamp, storseieren til tross.

- Vi møtte et godt og kompakt lag. Men andre omgang var mye bedre enn den første. I første omgang gjorde vi ikke det treneren vår ønsket vi skulle gjøre. Det var derfor vi lå under, sier Amang til Nettavisen.

Spissen startet kampen ute på venstrekanten, men klarte likevel å finne bakrommet flere ganger, og sørget for noen flotte scoringer.

Etter kampen var den lynraske angrepsspilleren naturligvis lykkelig over at han klarte å bidra med nettkjenninger.

- Spesielt ettersom det var en tøff kamp og vi lå under. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å score hat trick, og jeg takker Gud for det. Jeg skal fortsette å jobbe hardt og gjøre meg klar for sesongstarten, sier han.

Solskjær: - Ekstremt potensial

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær var meget fornøyd med hva han fikk se av Amang.

- Han var veldig god i dag. Han scoret mål, og det er kjekt å se, for han har slitt med effektiviteten og vært ustabil. Nå har han blitt mer voksen, har ikke mistet mange treninger, jeg tror ikke han har stått over en trening det ikke har vært planlagt at han skal stå over, og det merkes for ham, sier Solskjær til Nettavisen.

Han er tydelig på at Amang har hatt stor utvikling i vinter, etter at han forrige sesong ikke kom helt opp på det nivået Solskjær hadde sett for seg.

- Jeg trodde han skulle komme mye mer i fjor, for han har et ekstremt potensial, og en fysikk som ikke mange andre har. Han virker tryggere på seg selv og hva vi vil ut av ham, forklarer Molde-manageren.

Amang selv er enig med sjefen. Nå håper han å fortsette utviklingen denne sesongen.

- Jeg føler jeg har utviklet meg masse siden forrige sesong, og jeg føler jeg tar nye steg for hver eneste dag. Det er godt å spille slike kamper for å få en bekreftelse, og få mer erfaring.

- Begynte å slite med tempoet vårt

Søndagens treningskamp mot hviterussiske Dinamo Brest ble til slutt en målrik affære.

Solskjær er fornøyd med mye av det han fikk se utover i kampen.

- Vi var tunge og litt seige i første omgang. De første 20-25 minuttene var tunge, men så kom vi i gang. Vi har trent ganske bra, spilt mange kamper, og de fant etter hvert føttene sine, og da så det ut til at Brest begynte å slite med tempoet vårt. Utover i andre omgang ble det veldig bra, sier han.

Solskjær er fornøyd med å ha fått en bekreftelse på at det offensive spillet sitter godt, selv om han er i tvil om hvor mye han skal legge vekt på nivået på søndagens motstander.

- Jeg er ikke helt sikker på nivået på Dinamo, det må vi nå si. Et sånt lag møter du ikke i Norge, som slipper opp såpass i formasjonen og gir oss så store rom. Uansett, guttene koste seg, smiler Solskjær.

Molde reiser nå hjem fra Marbella og har kun én treningskamp igjen før de serieåpner hjemme mot Sandefjord 11. mars. Men før det skal altså formen finpusses med treningskamp mot Aalesund på Aker Stadion 3. mars.

