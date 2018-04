Hat trick-helten Pedersen senket Odd

Marcus Pederson scoret tre mål i løpet av 15 minutter i andre omgang. Der det ikke var mye å skrive hjem om fra første omgang, var andre omgang som et fyrverkeri å regne.

GODSET - ODD 3-0:

MARIENLYST (Nettavisen): Strømsgodset vant til slutt fullt fortjent 3-0 på Marienlyst søndag.

Til tross for en tam første omgang, viste Godset etter pause hva som bor i laget. Mye av æren for det skal tildeles Marcus Pedersen, som like gjerne scoret tre mål.

Allerede etter knappe minuttet spilt får Godset frispark fra drøye 20 meter. Eirik Ulland Andersen går frem, sikter mot lengste hjørnet, men sender baller så vidt over. Strømsgodset fester tidlig et grep om kampen og etablerer spill høyt på Odds banehalvdel, uten de helt store sjansene.

Kampen bærer preg av et Odd lag som ligger lavt og som er fornøyde med å ta kontringsmulighetene når de oppstår. Godset stanger og stanger, men får ikke hull på byllen i første omgang.

20 minutter ut i kampen får Vebjørn Hoff gult kort for en takling på Jacob Glesnes.

Henning Hauger må 37 minutter ut i kampen kaste håndkleet og blir erstattet av Herman Stengel.

Fyrverkeri av en omgang

Etter 60 minutter får Godset endelig hull på byllen. Tokmac Nguen leker seg med John Kitolano ute til høye og får etter hvert slått inn til Pedersen på bakre. Der får Pedersen en enkel jobb med å stange ballen i mål.

Etter 70 minutter er det igjen Tokmac og Pedersen som kombinerer. Tokmac leker seg ute på venstre side og slår inn til Pedersen på første stolpe. Han får en enkel jobb med å stange ballen i mål.

Etter 75 minutters spill innkasserer Pedersen sitt tredje for dagen og fullfører med det hat-tricket sitt. Innbytter Kristoffer Tokstad slår ballen 45 grader ut til Pedersen, som bare kan bredside ballen i mål.

Resten av kampen blor en transportetappe for vertene og ebber ut i en komfortabel 3-0 seier.

Neste kamp for Strømsgodset er mot Haugesund på Haugesund Stadion.. Odd møter på sin side Sarpsborg 08 på Skagerak Arena.

