Hatem Ben Arfa klar for Rennes

Hatem Ben Arfa har signert for Rennes etter at kontrakten hans med Paris Saint-Germain gikk ut i sommer.

Den tidligere Newcastle-spilleren har signert en toårskontrakt med sin nye klubb.

31-åringen fikk en lovende start på PSG-karrieren og spilte 32 kamper i debutsesongen etter overgangen fra Nice i 2016. Den påfølgende sesongen endte franskmannen uten spilletid og måtte forlate hovedstadsklubben da kontrakten hans gikk ut.

Les også: Alle Premier League-overgangene sommeren 2018

– Jeg er veldig glad for å være her hvor de har store ambisjoner. Det føles ut som riktig klubb for meg, sa vingspilleren etter overgangen.

Ben Arfa var ryktet tilbake til Nice der han hadde en praktsesong i 2015/16.

– Det er veldig komplisert å gå tilbake til en klubb der du allerede har vært. Det er litt som å bli sammen med eks-kjæresten, sa 31-åringen.

(©NTB)

Mest sett siste uken