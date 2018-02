Haugen signerte ny avtale med Brann

Profilen signerte fram til 2021.

Det bekrefter Brann i en pressemelding torsdag.

- Det har aldri vært noen tvil om at Fredrik var sterkt ønsket i Brann. Det tok litt tid å bli enige, men det viktigste er at samtalene førte frem til en ny kontrakt, forteller sportssjef Rune Soltevdt til klubbens nettside.

Midtbanespillerens tidligere avtale gikk ut sommeren 2018 og det har lenge blitt spekulert i at Haugen kunne være på vei bort fra Brann.

- Det har vært en lang tankeprosess for hva fremtiden skulle bringe. Det har vært mye skriverier i media også, så nå er det deilig å kunne fokusere for fullt på fotballen igjen, forteller Haugen til Branns nettside.

- Jeg er glad i Brann-supporterne og har lyst å bevare mitt gode forhold til dem. På en måte var det kjærligheten til supporterne som gjorde at jeg valgte å forlenge, forklarer han videre.

- Vi gi noe tilbake



Han ble nylig koblet med en overgang til svenske IFK Göteborg, men sier nå at han ønsket å gi noe tilbake til bergensklubben.

- Som jeg har sagt hele tiden, så har jeg lyst å gi noe tilbake til dem som hentet meg. Jeg mener jeg har gjort det gjennom å prestere på banen for Brann, og det skal jeg fortsette med. Og den dagen jeg eventuelt forlater Brann ønsker jeg at alle skal være fornøyde, sier Haugen.

Nå ser han fram til en ny sesong i Brann-drakten.

- Jeg mener vi har et lag som kan kjempe i toppen, og jeg har tenkt å bidra skikkelig til at vi får resultater og gleder vårt trofaste publikum.

- Bygger et godt lag



Soltvedt mener at dette viser at Brann er en attraktiv klubb.

Det samme viser de andre signeringene klubben har gjort det siste året, mener klubbens sportssjef.

- Jeg tror Fredrik ser at vi bygger et veldig godt lag og at dette er noe han vil være med på, sier Branns sportssjef.

25-år gamle Haugen har vært i Brann siden 2011 da supporter-initiativet Softball hentet ham fra Løv-Ham og han har fått med seg hele 210 obligatoriske kamper fordelt på sine syv sesonger.

Haugen leverte fem mål og ti assists for Brann sist sesong.

