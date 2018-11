Haugesund straffer Bråtveit og Velde for regelbrudd

Blir satt ut av laget i avgjørende kamp i sesongavslutningen.

Lørdag spiller Haugesund mot Start i den siste runden i Eliteserien, en kamp der gjestene fra sør trenger tre poeng for å overleve i den øverste divisjonen.

Kanskje blir jobben litt enklere for Kjetil Rekdals menn, nå som vertene har bekreftet at de stiller uten førstekeeper Per Kristian Bråtveit.

Både Bråtveit og Kristoffer Velde settes nemlig ut av laget etter å ha brutt klubbens disiplinærreglement, bekrefter Haugesund.

- Klubben har satt «PK» og Velde ut av kamptroppen mot Start og de har trent alternativt denne uken. Dette på bakgrunn av et klart brudd på våre retningslinjer i forbindelse med forberedelsene til Molde-kampen, sier Haugesund-trener Eirik Horneland til h-avis.no (bak betalingsmur).

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere hva som skjedde i Molde, eller hva som utløste straffen.

Per Kristian Bråtveit vil ikke kommentere saken overfor h-avis.no.

Haugesund har lite å spille for i kampen mot Start, ettersom laget allerede er sikret fjerdeplassen i årets eliteserie.

22 år gamle Bråtveit har spilt 24 kamper for vestlendingene denne sesongen. Reservekeeper Helge Sandvik blir å finne mellom stengene for sjette gang i år i Haugesunds siste kamp mot Start.

Mest sett siste uken